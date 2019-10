Πυρκαγιές σαρώνουν τη νότια Καλιφόρνια

Οι αρχές στο νότιο τμήμα της Πολιτείας της Καλιφόρνιας έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν προληπτικά από τα σπίτια τους τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι, καθώς πυρκαγιές έχουν ήδη απανθρακώσει χιλιάδες στρέμματα σε διάφορες περιοχές και συνέχιζαν να μαίνονται χθες Πέμπτη.

Σε μια περιοχή με αμπελώνες, βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, η φωτιά που βαπτίστηκε «Kincade» από το πυροσβεστικό σώμα — ξέσπασε τη νύχτα της Τετάρτης — επεκτάθηκε κι απανθράκωσε πάνω από 20.000 στρέμματα, ενισχυμένη από ριπές ανέμων ταχύτητας 120 χιλιομέτρων την ώρα και πλέον. Περίπου 500 πυροσβέστες, με τη βοήθεια ελικοπτέρων και αεροσκαφών, κατέβαλαν απεγνωσμένα προσπάθειες να την περιορίσουν, χωρίς να καταφέρουν.

Δόθηκε εντολή σε 2.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τη μικρή πόλη Γκάιζερβιλ και αμπελώνες που βρίσκονται στα όριά της, ανάμεσά τους κι έναν που ανήκει στον σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα.

#BREAKING: Residents forced to evacuate in #CanyonCountry, #California, as the #TickFire quickly grew.

There are currently 4 #CaliforniaFires #OldFire #TickFire #ValVerdeFire #BasinFire pic.twitter.com/VUeJ1GuonF