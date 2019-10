Μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται στην Καλιφόρνια

Οι πυροσβέστες μάχονταν χθες Παρασκευή εναντίων πολλών πυρκαγιών στην Καλιφόρνια, με μία εκ των οποίων που έχει ξεσπάσει κοντά στο Λος Άντζελες να θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη και να απειλεί χιλιάδες σπίτια, ενώ έχει ήδη αναγκάσει τις αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση περίπου 50.000 ανθρώπων.

Η περιοχή του Λος Άντζελες είχε τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευνοούν τις πυρκαγιές στη νότια Καλιφόρνια.

«Οι θερμοκρασίες, που φτάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλή υγρασία σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους που θα φτάνουν τα 96 χιλιόμετρα την ώρα θα δημιουργήσουν συνθήκες που ευνοούν την ακραία συμπεριφορά των πυρκαγιών και τη γρήγορη επέκτασή τους», ανέφερε χθες στο Twitter η μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι τοπικές αρχές πήγαν από πόρτα σε πόρτα στην Σάντα Κλάρα, μια πόλη 50 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες, για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους για τις πυρκαγιές και να τους ζητήσουν να φύγουν από τα σπίτια τους, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

This is the scene on the ground at the Kincade Fire, where more than 1,300 firefighters are working to contain a 21,900-acre blaze. California has experienced a dramatic uptick in wildfires attributed in part to the climate crisis. pic.twitter.com/sr3FYlaucM