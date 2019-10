Καλιφόρνια: 180.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Περίπου 180.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της πυρκαγιάς «Κινκέιντ», όπως έχει ονομαστεί, η οποία μαίνεται βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σονόμα, όπου οι φλόγες έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 120.000 στρέμματα.

'This is definitely an event that we're calling historic and extreme.'



