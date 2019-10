Τραμπ: Η Fed μας κρατάει πίσω

Νέα επίθεση στη Fed πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, κατηγορώντας την κεντρική τράπεζα ότι κρατάει τα επιτόκια ψηλά.

«Στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία έχουν αρνητικά επιτόκια. Πληρώνονται για να δανείζονται χρήματα. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τους ανταγωνιστές μας; Να πρέπει. Η Fed δεν έχει ιδέα! Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες, αλλά μας κρατάει πίσω η Fed. Αλλά κερδίζουμε ούτως ή άλλως!».

“Over in Europe and Japan they have NEGATIVE RATES. They get paid to borrow money. Don’t we have to follow our competitors?” @Varneyco Yes we do. The Fed doesn’t have a clue! We have unlimited potential, only held back by the Federal Reserve. But we are winning anyway!