Κρίσιμο ραντεβού Ερντογάν-Τραμπ σήμερα στην Ουάσιγκτον

Την Ουάσιγκτον επισκέπτεται σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του, εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ για την τουρκική εισβολή στη Συρία, αλλά και για την αγορά ρωσικού πυραυλικού συστήματος από την Αγκυρα.

Την τελευταία φορά που ο Ερντογάν επισκέφθηκε την αμερικανική πρωτεύουσα ήταν το 2017. O Τούρκος πρόεδρος θα χρησιμοποιήσει την επίσκεψή του για να «δείξει ότι παρά την αυταρχική του στάση, δεν είναι ένας διεθνής παρίας και αυτό είναι ένα μήνυμα που η ομάδα του Τραμπ θα χαρεί να του δώσει», σημειώνει ο Max Hoffman, στέλεχος του think tank Center for American Progress.

Στην ατζέντα θα βρεθεί το ζήτημα της τουρκικής εισβολής στη Συρία -στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον έχουν βρεθεί οι τουρκικές επιθέσεις σε Κούρδους πολίτες- αλλά και η αγορά των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S 400.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών περνούν από κρίση σε κρίση, σε πλήθος ζητημάτων τα τελευταία χρόνια.

«Οι δύο ηγέτες νιώθουν μια έλξη ο ένας προς τον άλλον ως ισχυροί πρόεδροι», επισήμανε ο Σονέρ Τσαγκαπτάι, διευθυντής του Turkish Research Program στο The Washington Institute for Near East Policy, αν και προειδοποίησε για τη βαθιά εχθρότητα μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών των δύο χωρών, που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

«Το κομμάτι Ερντογάν-Τραμπ είναι το μοναδικό συστατικό στη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας που λειτουργεί πλέον», πρόσθεσε ο Τσαγκαπτάι. «Η εμπιστοσύνη μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών των δύο χωρών έχει διαβρωθεί και υπάρχει αρκετός θυμός στις ΗΠΑ για την Τουρκία, και αντιστρόφως».

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε χθες ότι θα πει στον Aμερικανό πρόεδρο πως οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει τη συμφωνία του περασμένου μήνα για να απομακρύνουν τους Κούρδους μαχητές του YPG από την περιοχή στα σύνορα της Τουρκίας.

Είναι «αδύνατον να πούμε» πως οι «τρομοκράτες» έχουν αποσυρθεί από τη λωρίδα της βορειοανατολικής Συρίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters, ο Ερντογάν, λίγο πριν αναχωρήσει η πτήση του για την Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να τερματίσουν τη συμμαχία με τους Κούρδους μαχητές

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τη συμμαχία της με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), κουρδοαραβική παράταξη, της οποίας κύρια συνιστώσα είναι οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ), τόνισε ανώτερο στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης χθες Τρίτη.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τερματίσουμε τη συνεργασία αυτή», είπε ο αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, απορρίπτοντας ουσιαστικά την απαίτηση της Τουρκίας να πάψει η Ουάσινγκτον να υποστηρίζει τους Κούρδους Σύρους μαχητές, που η Άγκυρα αποκαλεί τρομοκράτες.