Χονγκ Κονγκ: Κινέζοι στρατιώτες βοήθησαν στον καθαρισμό της πόλης

Η σημερινή κίνηση του Κινεζικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) για το καθάρισμα των δρόμων από τα σκουπίδια και τα οδοφράγματα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ έγινε ως μια πρωτοβουλία “εθελοντικής κοινωνικής δραστηριότητας” από τις στρατιωτικές δυνάμεις, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της πόλης.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι η τοπική διοίκηση δεν ζήτησε την βοήθεια του PLA που παρέμεινε εντός του στρατοπέδου του, κατά τους μήνες των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι στρατιώτες του Κινεζικού (PLA) φορώντας κοντά παντελονάκια και μπλουζάκια εμφανίστηκαν σε μερικούς από τους δρόμους του Χονγκ Κονγκ, ξαφνιάζοντας τους κατοίκους και βοηθώντας τους να καθαρίσουν τα οδοφράγματα και τα σκουπίδια από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

