Πυκνό τοξικό νέφος έχει καλύψει το Σίδνεϊ από τις πυρκαγιές

Το Σίδνεϊ ήταν καλυμμένο από πυκνό, τοξικό νέφος σήμερα εξαιτίας των πυρκαγιών που καταστρέφουν τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας από την Παρασκευή.

Το επίπεδο της ατμοσφαιρικής μόλυνσης στο Σίδνεϊ έχει φτάσει σε «επικίνδυνο» επίπεδο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με τη συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM 2,5 να φτάνει τα 186 μέρη ανά εκατομμύριο στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, ποσοστό που συγκρίνεται με αυτό που είχε καταγραφεί νωρίτερα αυτό τον μήνα στο Νέο Δελχί της Ινδίας. Οι κάτοικοι της πόλης έλαβαν συστάσεις να μην επιδίδονται σε φυσικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Τα μικροσωματίδια επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα των ανθρώπων και ενδέχεται να επιδεινώνουν ήδη υπάρχοντα καρδιολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα, εξήγησε ο διευθυντής περιβαλλοντικής υγείας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Ρίτσαρντ Μπρουμ.

«Στους περισσότερους ανθρώπους ο καπνός προκαλεί ελαφρά συμπτώματα όπως ερεθισμό στα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό», εξήγησε. «Ωστόσο οι άνθρωποι που πάσχουν από άσθμα, φύσημα και στηθάγχη είναι πιο ευαίσθητοι στις επιπτώσεις του καπνού».

