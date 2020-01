Τραμπ: Δεν ξανάγινε συμφωνία σαν αυτή που υπογράψαμε με την Κίνα!

H υπογραφή της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα είναι «μία από τις πιο σπουδαίες εμπορικές συμφωνίες που έγιναν ποτέ», τονίζει σε tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«250 δισ. δολάρια θα επιστρέψουν στη χώρα μας. Είμαστε σήμερα σε μία σημαντική θέση για την έναρξη της δεύτερης φάσης. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι σαν κι αυτή, στην ιστορία των ΗΠΑ!», σημειώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

One of the greatest trade deals ever made! Also good for China and our long term relationship. 250 Billion Dollars will be coming back to our Country, and we are now in a great position for a Phase Two start. There has never been anything like this in U.S. history! USMCA NEXT!