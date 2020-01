Σεντένο: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του EwG

Με ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο αναφέρεται στην παραίτηση του προέδρου του Euro Working Group, της ομάδας εργασίας του Eurogroup, Hans Bihlbrief.

«Εχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την αντικατάστασή του, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της εντατικής εργασίας που απαιτείται για να υλοποιήσουμε τη φιλόδοξη ατζέντα του πρώτου εξαμήνου του 2020», τονίζει ο Σεντένο.

«O Hans έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις συζητήσεις στο Eurogroup τα τελευταία δύο χρόνια. Του εύχομαι τα καλύτερα στις μελλοντικές του προσπάθειες», σημειώνει.

Hans has played a pivotal role in driving forward the euro-area reform, laying the ground for discussions at the Eurogroup over the past two years. I wish him all the best in his future endeavours. pic.twitter.com/jvwEaRcC4O