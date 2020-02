Η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα άνδρα στο Λονδίνο

Η βρετανική αστυνομία πυροβόλησε έναν άνδρα στο νότιο Λονδίνο σε ένα περιστατικό το οποίο όπως είπε σχετιζόταν με την τρομοκρατία και κατά το οποίο «ένας αριθμός ανθρώπων φέρεται να έχουν μαχαιρωθεί», ανέφερε σήμερα η Μητροπολιτική Αστυνομία.

«Ένας άνδρας πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς στο Στρίταμ (νότιο Λονδίνο). Σε αυτό το στάδιο ένας αριθμός ανθρώπων φέρεται να έχουν μαχαιρωθεί. Οι περιστάσεις ερευνώνται -το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είναι νεκρός ο ύποπτος για "τρομοκρατία".

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε από την αστυνομία γύρω στις 2.00 μ.μ. σήμερα στην οδό Στρέταμ (νότιο Λονδίνο) είναι νεκρός», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter.

Η αστυνομία συνέστησε στον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή.

We can confirm that the man shot by police at around 2pm today in #Streatham High Road has been pronounced dead — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Πολλά βίντεο της σκηνής αναρτήθηκαν στο Twitter αλλά δεν επιβεβαιώθηκαν από το πρακτορείο Ρόιτερ. Σε ένα από αυτά, φαίνεται ένας άνδρας πεσμένος στο έδαφος σε έναν εμπορικό δρόμο και τουλάχιστον δύο ένοπλοι αστυνομικοί προτάσσουν τα όπλα τους πίσω από ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά με τα μπλε φώτα του αναμμένα. Ένα άλλο βίντεο δείχνει ελικόπτερα να υπερίπτανται του σημείου και αστυνομικά αυτοκίνητα στους παρακείμενους δρόμους.

Το τελευταίο παρόμοιο περιστατικό στο Λονδίνο ήταν τον Νοέμβριο, όταν η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα που φορούσε ψεύτικο γιλέκο με εκρηκτικά και ο οποίος είχε σκοτώσει με μαχαίρι δύο ανθρώπους και είχε τραυματίσει τρεις ακόμα προτού εξουδετερωθεί από τους περαστικούς. Οι αρχές είχαν αποκαλέσει το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020