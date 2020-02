ΠΟΥ για κορωνοϊό: Το σκόρδο και το σησαμέλαιο δεν σκοτώνουν τον ιό

Αναρτήσεις στο Twitter με διευκρινίσεις για τον κορωνοϊό έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς κορυφώνεται η αγωνία όλων για την εξάπλωση του ιού, και μαζί με αυτή διαδίδονται ψευδείς «συνταγές» για την καταπολέμησή του.



Ετσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το να τρως σκόρδο σε προστατεύει από τον ιό 2019-nCoV» καθώς και ότι «το σησαμέλαιο είναι νόστιμο, αλλά επίσης δεν σκοτώνει τον κορωνοϊό».

Τα αντιβιοτικά επίσης δεν δουλεύουν κατά των ιών, επισημαίνει ο ΠΟΥ, ενώ προσθέτει ότι είναι ασφαλές να λαμβάνει κάποιος μία επιστολή ή ένα πακέτο από την Κίνα. Επισημαίνει ότι τα εμβόλια κατά της πνευμονίας δεν προστατεύουν, καθώς πρόκειται για νέο ιό και χρειάζεται νέο εμβόλιο.

