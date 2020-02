Αεροσκάφος κόπηκε στα δυο στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης

Αεροσκάφος βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Στις εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα από το σημείο, διακρίνεται η άτρακτος του αεροσκάφους να έχει κοπεί στα δύο και ορισμένοι επιβάτες να απομακρύνονται από αυτό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αεροσκάφος βρίσκονταν 177 επιβάτες και ότι δεν υπάρχουν νεκροί. Πρώτες εκτιμήσεις σημειώνουν ότι το ατύχημα οφείλεται στον κακό καιρό που επικρατεί στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NTV το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της Σμύρνης.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/o98TuYQ5R9

Just another angle of the incident in Istanbul after a plane breaks ..#Turkey's Pegasus civilian airline just departed from #Istanbul & split into 2 sections. The plane also caught fire.pic.twitter.com/2Ut40tfjnL