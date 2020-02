Αθώωση Τραμπ από την αμερικανική Γερουσία

Η αμερικανική Γερουσία αθώωσε, όπως αναμενόταν, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην ιστορική δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσής του, απαλλάσσοντας τον και από τις δύο κατηγορίες που του είχε απαγγείλει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κρίθηκε αθώος συγκεντρώνοντας τη στήριξη όλων, πλην ενός, των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών. Οι 52 από τους 100 γερουσιαστές κήρυξαν τον Αμερικανό πρόεδρο αθώο για την κατηγορία κατάχρησης εξουσίας και 53 γερουσιαστές αθώο για την κατηγορία παρακώλυσης της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Με την ολοκλήρωση των ψηφοφοριών, η Γερουσία διέκοψε τη λειτουργία της ως ειδικό δικαστήριο για την καθαίρεση του Αμερικανού προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής και πρώην υποψήφιος πρόεδρος, Μιτ Ρόμνεϊ, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα ψηφίσει υπέρ της καταδίκης και καθαίρεσης του Αμερικανού προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ, παίρνοντας αποστάσεις από το ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Δήλωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της ενοχής του Τραμπ για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, αλλά θα ψηφίσει υπέρ της αθώωσης του για τη δεύτερη κατηγορία, της παρακώλυσης της λειτουργίας του Κογκρέσου. Ηταν η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ένας γερουσιαστής ψηφίζει για την καταδίκη προέδρου του κόμματός του.

Σε μια φορτισμένη ομιλία ο Ρόμνεϊ αναγνώρισε πως η ψήφος του δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει την αθώωση του Τραμπ, αλλά τόνισε πως ήταν ζήτημα καθήκοντος. «Με την ψήφο μου θα που στα παιδιά μου και στα παιδιά τους ότι έκανα το καθήκον μου. Αυτό που έκανε ο πρόεδρος ήταν λάθος. Οδυνηρό λάθος» υπογράμμισε.

NEW: Senators vote to acquit Pres. Trump on abuse of power, the first of two impeachment charges; 52 senators, all Republicans, voted "not guilty," while 48 senators, all Democrats and Sen. Mitt Romney (R-UT), voted "guilty" https://t.co/7Ts62XlicW pic.twitter.com/miKPwUDRa1