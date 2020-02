Συρία: Ελικόπτερο της Δαμασκού κατέρριψαν αντάρτες που υποστηρίζει η Τουρκία

Υποστηριζόμενοι από την Τουρκία Σύροι αντάρτες κατέρριψαν κυβερνητικό ελικόπτερο δυτικά του Χαλεπίου στη συριακή βορειοδυτική περιοχή Ιντλίμπ, όπου η βία και οι εκτοπισμοί έχουν κορυφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στρατιωτική πηγή των ανταρτών και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Ρόιτερ πως ρωσικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε περιοχές στην ύπαιθρο δυτικά του Χαλεπίου νωρίτερα σήμερα, αλλά αποσύρθηκαν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου.

Την είδηση μετέδωσε και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο το ελικόπτερο επλήγη από πύραυλο των τουρκικών δυνάμεων στην επαρχία του Χαλεπίου. Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα πτώματα των δύο πιλότων έχουν εντοπιστεί.

Ο τουρκικός στρατός έχει στείλει επιπλέον όπλα και στρατεύματα στην Ιντλίμπ, στα νότια σύνορα της Τουρκίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια ώθηση των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία συριακών κυβερνητικών δυνάμεων για την ανακατάληψη του τελευταίου σημαντικού προπυργίου των ανταρτών έπειτα από σχεδόν εννέα χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που παρακολουθεί τις εξελίξεις επί του πεδίου στη Συρία, ανέφερε σήμερα πως η Τουρκία έχει αναπτύξει περίπου 6.500 στρατιώτες προκειμένου να ενισχύσει τις υπάρχουσες μονάδες στη βορειοδυτική Συρία, καθώς και περίπου 1.900 στρατιωτικά οχήματα από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Το ελικόπτερο επλήγη ενώ πετούσε πάνω από τις γραμμές του μετώπου αφού είχε αναχωρήσει από το Χαλέπι, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, μετέδωσε το Anadolu. Οι αντάρτες κατέρριψαν άλλο ένα κυβερνητικό ελικόπτερο την Τρίτη (11/2) κοντά στην πόλη Ναϊράμπ, προς τον νότο.

#video | #Assad #regime #helicopter downed in NW #Syria



*Helicopter hit directly while flying over western #Aleppo within #Idlib de-escalation zone pic.twitter.com/RQ1ERyQ1Cy