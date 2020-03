Κορωνοϊός: Μειώνονται τα νέα κρούσματα στην Κίνα

Συνολικά 125 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορωνοϊό καταγράφηκαν χθες Δευτέρα στην ηπειρωτική Κίνα, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος από την 21η Ιανουαρίου, ανακοίνωσαν σήμερα οι κινεζικές υγειονομικές αρχές.

Οι νέοι θάνατοι εξαιτίας της επιδημίας της ασθένειας COVID-19 το προηγούμενο εικοσιτετράωρο ανήλθαν σε 31 και όλοι καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, γεγονός που αυξάνει τον απολογισμό των θυμάτων σε 2.943, σύμφωνα με τη Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Τα 125 νέα κρούσματα — τα 114 από αυτά εντοπίστηκαν στη Χουμπέι — είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με την Κυριακή (202) και αυξάνουν το σύνολο των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 80.151.

Στην μεγαλούπολη Ουχάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, καταγράφηκαν οι 24 από τους νέους θανάτους.

Εν τω μεταξύ, οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι επιβεβαίωσαν επτά κρούσματα του κορωνοϊού μεταξύ πολιτών της χώρας που επέστρεψαν από την Ιταλία, επιτείνοντας την ανησυχία για νέο ξέσπασμα της ασθένειας COVID-19 στη χώρα όπου άρχισε η επιδημία.

Τα επτά νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην επαρχία Τζετζιάνγκ (ανατολικά). Πρόκειται για κινέζους υπηκόους που είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία, εξήγησαν οι τοπικές αρχές.

Τρεις νέοι θάνατοι, 600 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Νότια Κορέα

Εξακόσια νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορωνοϊού και τρεις θάνατοι καταγράφηκαν στη Νότια Κορέα, όπου το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί ανέρχεται πλέον σε 4.812 και ο απολογισμός των θυμάτων έφθασε τους 28 νεκρούς, γνωστοποίησαν σήμερα τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC).

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει αυξήσει το επίπεδο του συναγερμού εξαιτίας της επιδημίας της ασθένειας COVID-19 στο «κόκκινο», το υψηλότερο της κλίμακας, όμως τα κρούσματα μόλυνσης και οι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία στη χώρα όπου επικρατεί κλίμα φόβου και οργής έναντι μιας χριστιανικής αίρεσης η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης.

Πέμπτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Πακιστάν

Οι αρχές του Πακιστάν επιβεβαίωσαν ένα νέο κρούσμα του κορωνοϊού, εξέλιξη που αυξάνει σε πέντε τον απολογισμό των ανθρώπων που μολύνθηκαν στη χώρα της νότιας Ασίας από την περασμένη εβδομάδα.

«Έχουμε πλέον το 5ο επιβεβαιωμένο κρούσμα [της ασθένειας] COVID-19 στις ομοσπονδιακές περιοχές», ανέφερε ο υπουργός Υγείας του Πακιστάν Ζαφάρ Μίρζα μέσω Twitter, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η κατάσταση του ασθενούς είναι καλή και του προσφέρονται φροντίδες, πρόσθεσε.

Μια δασκάλα το νέο κρούσμα στο Βερολίνο

Μια δασκάλα, η οποία μολύνθηκε σε εκδρομή για σκι στο Νότιο Τιρόλο, είναι το τρίτο κρούσμα του νέου κορωνοϊού Covid-19 στο Βερολίνο.

Οι αρχές αποφάσισαν να κλείσει το σχολείο στο οποίο εργάζεται, ενώ προκειμένου να επαναλειτουργήσει, θα εξεταστούν προηγουμένως περίπου 80 άνθρωποι με τους οποίους ήρθε σε επαφή.

Αργά χθες βράδυ ανακοινώθηκε ότι ιδιωτικό σχολείο του Βερολίνου θα παραμείνει επίσης κλειστό, καθώς υπάρχει «ύποπτο» περιστατικό μεταξύ των γονέων των μαθητών.

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται με τον κορωνοϊό στην γερμανική πρωτεύουσα ανέρχονται πλέον σε τρεις, με δεκάδες άτομα να εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες επειδή ήρθαν σε επαφή μαζί τους.

Μέχρι στιγμής στην Γερμανία έχουν διαπιστωθεί 180 κρούσματα (92 στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, 35 στο Μόναχο – εκ των οποίων 14 έχουν αποθεραπευθεί και λάβει εξιτήριο – 26 στην Βάδη-Βυρτεμβέργη, 11 στην Έσση, 3 στο Βερολίνο, 2 στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν και από ένα στο Βρανδεμβούργο, στην Βρέμη, στην Κάτω Σαξονία, στην Σαξονία και στην Θουριγγία).

Το βράδυ ανακοινώθηκε μια ακόμη ακύρωση Έκθεσης, αυτή τη φορά της Διεθνούς Έκθεσης Χειροτεχνίας στο Μόναχο, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν 1000 εκθέτες από 60 χώρες και οι επισκέπτες να ξεπεράσουν τις 100.000.

ΗΠΑ: Οι φαρμακευτικές θα συνεργαστούν για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις από κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες ότι θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη εμβολίου και φαρμάκων για την αντιμετώπιση του νέου κοροναϊού.

Σε συνάντηση που οργανώθηκε με ηγετικά στελέχη των εταιρειών στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απαίτησε να υπάρξει συνεργασία για να επιταχυνθεί η διαδικασία που θα επιτρέψει να διατεθούν εμβόλιο και σκευάσματα που θα καταστήσουν δυνατή την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19.

Οι διευθύνοντες εξέφρασαν προθυμία να συνεργαστούν, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πώς.

Ο Λευκός Οίκος, ο οποίος έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τη φαρμακευτική βιομηχανία και τις τελευταίες εβδομάδες δυσκολεύεται στην προσπάθειά του να δείξει πως ελέγχει την κατάσταση και αποτρέπει την εξάπλωση του κοροναϊού, χαρακτήρισε τη συνάντηση νίκη.

«Αυτό σημαίνει ‘όλα τα χέρια στο κατάστρωμα’. Και η είδηση που προκύπτει από αυτή τη συνάντηση είναι ότι ήδη σχηματίστηκε μια κοινοπραξία (...). Ξέρουμε ότι [οι εταιρείες] θα συνεργαστούν για τη δημιουργία φαρμάκων και νέου εμβολίου», συνόψισε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

Ο παγκόσμιος απολογισμός των θυμάτων της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός πλέον ξεπέρασε τους 3.000 νεκρούς ενώ κρούσματα του κοροναϊού έχουν επιβεβαιωθεί σε πάνω από 60 χώρες. Στις ΗΠΑ, έχουν καταγραφεί 90 κρούσματα και έξι θάνατοι. Μολαταύτα, θέλοντας να φανεί καθησυχαστικός, ο Πενς διαβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος για τους Αμερικανούς παραμένει χαμηλός.

Ο Τραμπ πίεσε τους διευθύνοντες να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματά τους για την ανάπτυξη εμβολίου και φάνηκε να εκλαμβάνει την εκτίμηση ορισμένων από τα διευθυντικά στελέχη ως ένδειξη πως το εμβόλιο θα είναι έτοιμο για χρήση μέσα σε μερικούς μήνες. «Μοιάζετε να ξέρετε ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Κάντε το. Το χρειαζόμαστε», είπε ο Ρεπουμπλικάνος.

Όταν πιέστηκε να πει εάν και κατά πόσον πιστεύει πως το εμβόλιο θα είναι έτοιμο όσο σύντομα θέλει, ο Τραμπ είπε πως άκουσε από τα στελέχη των φαρμακοβιομηχανιών να μιλούν για ένα φάσμα που κυμαίνεται από τους 3-4 μήνες ως τον έναν χρόνο. Ωστόσο, ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών, παρενέβη και προέτρεψε τους παρόντες στη συζήτηση να διορθώσουν την εντύπωση που σχημάτισε ο πρόεδρος.

«Σας κάνει την ερώτηση: Πότε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Και η απάντηση σε αυτό πρόκειται να είναι: το λιγότερο σε έναν με ενάμιση χρόνο», ξεκαθάρισε ο Δρ. Φάουτσι.

Ο Τραμπ, ο οποίος ήθελε να ακούσει πως το εμβόλιο μπορεί να είναι έτοιμο συντομότερα από ό,τι προβλέπουν οι επαγγελματίες της υγείας, επέμεινε: «Θεωρείτε πως είναι σωστό αυτό;»

Οι διευθύνοντες τον διαβεβαίωσαν ότι κάποια φάρμακα μάλλον, αλλά όχι το εμβόλιο, ίσως είναι έτοιμα προς χρήση νωρίτερα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Gilead Sciences Inc, Regeneron Pharmaceuticals Inc, Moderna Inc και GlaxoSmithKline Plc, καθώς και επικεφαλής των διευθύνσεων έρευνας και ανάπτυξης των Pfizer Inc, Johnson & Johnson και Sanofi SA, που εργάζονται για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2.

Παρότι ο Τραμπ ελπίζει ότι οι εταιρείες θα επιταχύνουν όσο περισσότερο είναι δυνατόν την ανάπτυξη των σκευασμάτων τους, κορυφαία στελέχη τους και ειδικοί αντιτείνουν πως είναι απαραίτητες κλινικές δοκιμές που θα εγγυηθούν ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε να διατεθούν εμπορικά θα είναι 12 ως 18 μήνες τουλάχιστον. Αντιιικά φάρμακα μπορεί να υποβληθούν προς έγκριση στον αμερικανικό ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων συντομότερα.

Η Pfizer ανέφερε μετά τη συνάντηση ότι έχει εντοπίσει κάποιες αντιιικές συνθέσεις που μπορεί να είναι αποτελεσματικές και άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να αρχίσουν κλινικές δοκιμές τους ως το τέλος του χρόνου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ