Bloomberg: Ο Τραμπ θα κηρύξει τις ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα κηρύξει τις ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή για την καταπολέμηση του κορωνοϊόυ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αμέσως μετά την είδηση οι αμερικανικές μετοχές περιόρισαν τα κέρδη στο 1% από 2% προηγουμένως.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επικαλεστεί τον νόμο Στάφορντ για να επιτρέψει την παροχή περισσότερης στήριξης από το ομοσπονδιακό κράτος στις πολιτείες.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει μέσω του Twitter ότι θα πραγματοποιήσει διάγγελμα την Παρασκευή με θέμα τον κορωνοϊό.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!