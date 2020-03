G7: Υπόσχονται συνεργασία μπροστά στη διπλή κρίση

Οι ηγέτες των κρατών της Ομάδας των Επτά (G7) εξέφρασαν την έντονη επιθυμία τους να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν αυτό που πιθανώς να είναι μια μακρά και δύσκολη υγειονομική κρίση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Ήταν η ευκαιρία να εκφράσουμε μια ισχυρή πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή την κρίση, να συντονιστούμε, να συνεργαστούμε σε διαφορετικούς τομείς. Για εμάς, η προτεραιότητα είναι η υγεία των πολιτών μας», τόνισε ο Μισέλ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7.

Ο Μισέλ ανέφερε παράλληλα ότι η ΕΕ εργάζεται σκληρά για να στηρίξει τους ερευνητές στην αναζήτησή τους για ένα εμβόλιο.

«Ήταν επίσης η ευκαιρία κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης να αποφασίσουμε να συνεργαστούμε περισσότερο ώστε να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατό να καταγράψουμε συγκεκριμένη πρόοδο, που είναι επίσης πολύ σημαντική», συμπλήρωσε.

Full support to health workers working day & night to fight #COVID19 crisis.

It will be difficult & take time but we are united in this fight.

Following #G7 video call, we express strong political will to address the crisis together & cooperate. Citizens’ health is our priority pic.twitter.com/fvMUqOvaKn