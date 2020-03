H Κομισιόν ενεργοποίησε τη «ρήτρα διαφυγής»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε τη γενική ρήτρα διαφύγης, η οποία αναστέλλει τη συνιστώμενη δημοσιονομική προσαρμογή.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενεργοποιείται η ρήτρα.

«Υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους και τις εταιρείες στη διάρκεια της κρίσης. Τηρούμε την υπόσχεση. Χθες επικυρώσαμε τους πιο ευέλικτους κανόνες κρατικών ενισχύσεων στην ιστορία για να βοηθήσουμε ανθρώπους και εταιρείες. Σήμερα ενεργοποιούμε τη ρήτρα για τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να ρίξουν ρευστότητα στην οικονομία» ανέφερε στο Twitter η κα. φον ντερ Λάιεν.

We promised we'll do everything to support Europeans & 🇪🇺companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump💶into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz