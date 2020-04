Βρετανία: 563 επιπλέον νεκροί από covid-19, ρεκόρ και στα κρούσματα

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε τους 563 καταγράφοντας άνοδο κατά 30,1%.

Συνολικά, σύμφωνα με το itv.com, σε όλη τη Βρετανία οι θάνατοι από covid-19 είναι 2.352.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έκαναν άλμα κατά 4.324 ή 17,2%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την έναρξη της πανδημίας. Συνολικά, 29.474 άνθρωποι έχουν μολυνθεί -χθες ήταν 25.150.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του βρετανικού υπουργείου Υγείας, 152.979 κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εξεταστεί για κορωνοϊό, με ημερήσια άνοδο κατά 9.793.

