Ο Τραμπ αναμένει μεγάλη μείωση παραγωγής από Σαουδική Αραβία και Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας για μεγάλη μείωση στην παραγωγή αργού.

«Μόλις μίλησ με τον φίλο μου τον MBS (πρίκγιπα διάδοχο) της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μίλησε με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας και αναμένω και ελπίζω ότι θα μειώσουν την παραγωγή κατά περίπου 10 εκατ. βαρέλια και ίσως αρκετά περισσότερο, το οποίο, αν συμβεί, θα είνα ΣΠΟΥΔΑΙΟ για τη βιομηχανία πετρελαίου και αργού!» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!