Αισιόδοξος για την εξέλιξη της επιδημίας του κορωνοϊού εμφανίστηκε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Φως στην άκρη του τούνελ!» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «Οι ΗΠΑ είναι ισχυρές».

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL!