Σεντένο: Καλώ σε δέσμευση για μεγάλης έκτασης σχέδιο ανάκαμψης

Εκκληση στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν σε ένα τολμηρό πακέτο μέτρων απηύθυνε πριν την έναρξη του Eurogroup o Μάριο Σεντένο.

«Σήμερα καλώ τους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε. να συμφωνήσουν σε μια δυναμική απάντηση για την πανδημία του Covid-19. Είναι ομολογουμένως το πιο μεγάλο και φιλόδοξο πακέτο μέτρων που έχει προετοιμάσει ποτέ το Εurogroup», δήλωσε ο κ. Σεντένο.

«Αυτή δεν είναι η στιγμή για πολιτικούς χειρισμούς ρουτίνας. Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι η Ευρώπη τούς προστατεύει. Πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων», έγραψε στο Twitter.

Αναλυτικά η δήλωση του επικεφαλής του Eurogroup:

« Σήμερα καλώ τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ να συμφωνήσουν σε μια τολμηρή απάντηση στο ξέσπασμα της επιδημίας του covid-19. Πρόκειται αναμφίβολα για το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πακέτο που ετοιμάστηκε ποτέ από το Eurogroup. Εδράζεται πάνω στις πρωτοφανείς προσπάθειες των κυβερνήσεων και των νομισματικών αρχών.

Τώρα χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για να προστατέψουμε αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο και να διασφαλίσουμε ότι η κοινή αγορά θα εξέλθει απρόσβλητη από την κρίση.

Πρώτον, ένα δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους. Η Κομισιόν πρότεινε ένα πρόγραμμα 100δισ. ευρώ για την χρηματοδότηση προστατευτικών σχεδίων απασχόλησης. Δεύτερον, ένα δίχτυ ασφαλείας για τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρότεινε εγγυήσεις 200 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που πλήττονται και κυρίως ΜμΕ.

Τρίτον, ένα δίχτυ ασφαλείας για τα κράτη. Το ταμείο σωτηρίας, ο ESM, έχει προτείνει προληπτικές γραμμές πίστωσης έως 240δισ. ευρώ για να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες έχουν επαρκείς πόρους για να ανταποκριθούν.

Αυτό το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα προστατέψει τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό καθώς θα βυθιζόμαστε στην ύφεση. Αλλά δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ανάκαμψη που θα καθορίσει την Ένωση τα επόμενα χρόνια. Δεν πρόκειται μόνο για την επιβίωση από τον ιό αλλά για να σταθούν οι οικονομίες μας ξανά στα πόδια τους.

Σήμερα λοιπόν θα καλέσω επίσης τους υπουργούς να δεσμευθούν ξεκάθαρα για ένα συντονισμένο μεγάλης έκτασης σχέδιο ανάκαμψης. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι ώρα για τις συνήθεις πολιτικές. Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι η Ευρώπη τους προστατεύει. Γι’αυτούς , πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημα μας.

