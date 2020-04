O Σάντερς στηρίζει τον Μπάιντεν για πρόεδρο των ΗΠΑ

O Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς προσέφερε τη Δευτέρα δημόσια στήριξη στην υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Σε χρειαζόμαστε στον Λευκό Οίκο» δήλωσε ο κ. Σάντερς σε βίντεο με τους δύο άντρες.

«Ζητάω από κάθε Δημοκρατικό, ζητάω από κάθε ανεξάρτητο, ζητάω από πολλούς Ρεπουμπλικανούς να ενωθούν σε αυτή την καμπάνια για να στηρίξουν την υποψηφιότητα σου, την οποία εγκρίνω» ανέφερε σύμφωνα με το CNBC ο κ. Σάντερς.

Ο Γερουσιαστής του Βερμόντ αποχώρησε από την κούρσα για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών την Τετάρτη, καθιστώντας ουσιατικά τον κ. Μπάιντεν τον υποψήδιο του κόμματος στις επερχόμενες εκλογές.

We must come together to defeat the most dangerous president in modern history. I'm joining @JoeBiden's livestream with a special announcement. https://t.co/AC3zh3ChX3