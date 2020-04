Δωρεάν τηλεδιασκέψεις για όλους απο τη Google

Τους τελευταίους αυτούς μήνες έχουμε διαπιστώσει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η βίντεο-διάσκεψη στη ζωή μας – είτε για την εργασία μας είτε για εκπαιδευτικούς λόγους ή για να συνδεθούμε με τους άλλους. Ωστόσο, αυτού του είδους η επικοινωνία αποδίδει μόνο αν είναι αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλής, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Google.

Οπως αναφέρει, «για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να πλοηγούνται στις δραστηριότητές τους από απόσταση, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα προσφέρουμε δωρεάν σε όλους το Google Meet, το κορυφαίο μας προϊόν για βίντεο-διασκέψεις. Από τις αρχές Μαΐου, όποιος διαθέτει email μπορεί να ξεκινήσει -ή να συνδεθεί με- υψηλής ποιότητας, ασφαλείς βίντεο-διασκέψεις.

Το Meet σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί για να είναι ασφαλές σε οποιαδήποτε κλίμακα. Πολλά χαρακτηριστικά του, που προηγουμένως ήταν διαθέσιμα μόνο στους πελάτες του G Suite, τώρα είναι διαθέσιμα σε όλους χωρίς καμία χρέωση. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται υψηλής ποιότητας διαμοιρασμός οθόνης, λεζάντες σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις προτιμήσεις σας, όπως είναι η διευρυμένη προβολή με εικονίδια.

Τις επόμενες ημέρες θα διαθέτουμε προσεκτικά στην κυκλοφορία το Meet, για να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να παρέχουμε σε όλους την αξιοπιστία και την ασφάλεια που περιμένουν από τη Google. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να συγκαλέσετε αμέσως διασκέψεις στο meet.google.com, αλλά μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λάβετε ειδοποίηση μόλις γίνει διαθέσιμο.

Βίντεο-διασκέψεις σε ασφαλή βάση/σε βάση ασφάλειας

Από τον Ιανουάριο και μετά είδαμε τη χρήση του Meet να αυξάνεται κατά 30 φορές ενώ έχει περισσότερους από 3 εκατομμύρια νέους χρήστες κάθε μέρα. Μια τέτοια ανάπτυξη συνοδεύεται από τεράστια ευθύνη. Η προστασία απορρήτου και η ασφάλεια αποτελούν κυρίαρχα θέματα είτε αφορούν σε έναν γιατρό που μοιράζεται απόρρητες πληροφορίες υγείας με έναν ασθενή, είτε σε έναν οικονομικό σύμβουλο που έχει συνάντηση με έναν πελάτη του είτε, γενικά, σε ανθρώπους που επικοινωνούν εικονικά ο ένας με τον άλλον για να μοιραστούν στιγμές όπως αποφοιτήσεις, διακοπές και «βόλτες» σε μπαράκια.

Η προσέγγισή μας στο θέμα της ασφάλειας είναι απλή – φτιάχνουμε προϊόντα εξ’ ορισμού ασφαλή. Το Meet είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής. Το σχεδιάσαμε ώστε να λειτουργεί σε ασφαλή βάση, παρέχοντας τα μέσα προστασίας που χρειάζονται προκειμένου να είναι οι χρήστες μας ασφαλείς, τα στοιχεία τους διασφαλισμένα και οι πληροφορίες τους απόρρητες. Τα εξ’ ορισμού ασφαλή μέτρα περιλαμβάνουν:

Ένα ισχυρό σετ εργαλείων ελέγχου για τον οικοδεσπότη, όπως τη δυνατότητα να επιτρέψει ή να απαγορέψει την είσοδο σε μια βίντεο-διάσκεψη, να σιγάσει τα μικρόφωνα ομιλητών και να αφαιρέσει συμμετέχοντες, αν χρειαστεί.

Δεν επιτρέπουμε σε ανώνυμους χρήστες (δηλαδή, χωρίς Λογαριασμό Google) να μπαίνουν σε διασκέψεις που δημιουργούνται από ατομικούς λογαριασμούς.

Οι κωδικοί διασκέψεων στο Meet είναι περίπλοκοι εκ κατασκευής και γι’ αυτό είναι ανθεκτικοί σε απόπειρες παραβίασης με τη μέθοδο της «μαντικής».

Οι βίντεο-διασκέψεις στο Meet κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά ενώ όλες οι ηχογραφήσεις/καταγραφές που αποθηκεύονται στο Google Drive, κρυπτογραφούνται μετά την αποθήκευση.

Δεν απαιτούνται προσθήκες για την εγκατάσταση του Meet στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα λειτουργεί πλήρως στο Chrome και σε άλλους δημοφιλείς browsers ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτο σε απειλές σχετικές με την ασφάλεια.

Για τις συσκευές κινητών τηλεφώνων, έχουμε περιορίσει τη διάθεση των εφαρμογών αποκλειστικά στο App Store της Apple και το Google Play Store.

Οι χρήστες του Meet μπορούν να καταχωρούν τους λογαριασμούς τους στο Advanced Protection Program της Google —τις ισχυρότερες υπηρεσίες ασφαλείας που διαθέτουμε κατά του phishing/«ψαρέματος» και της πειρατείας σε λογαριασμούς.

Google —τις ισχυρότερες υπηρεσίες ασφαλείας που διαθέτουμε κατά του phishing/«ψαρέματος» και της πειρατείας σε λογαριασμούς. Το Google Cloud υπόκειται επίσης σε τακτικούς αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας και προστασίας απορρήτου σε όλες τις υπηρεσίες του.

Οι διεθνείς πιστοποιήσεις συμμόρφωσης που διαθέτουμε μπορούν να υποστηρίξουν ρυθμιστικές απαιτήσεις όπως τα GDPR και HIPAA, καθώς και τα COPPA και FERPA για την εκπαίδευση.

Το Google Cloud δεν επεξεργάζεται στοιχεία χρηστών του Meet για διαφημιστικούς λόγους και δεν πωλεί στοιχεία των πελατών του σε τρίτους.

Παρακολουθούμε και ενισχύουμε διαρκώς τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια, ενώ η αρμόδια ομάδα μας είναι παρούσα σε κάθε βήμα προκειμένου να διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων του απορρήτου.

Διαθέτουμε ένα εξαιρετικά ασφαλές και ανθεκτικό ιδιωτικό δίκτυο που συνδέει τα κέντρα δεδομένων μας μεταξύ τους — διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή. Η εμπιστοσύνη βασίζεται στη διαφάνεια και για αυτό δημοσιεύουμε τις τοποθεσίες όλων των κέντρων δεδομένων μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς το Meet διατηρεί ασφαλείς τις βίντεο-διασκέψεις σας σε αυτό το blogpost.

Δωρεάν λογαριασμοί Google Meet για ιδιώτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Meet για να προγραμματίσετε, να ξεκινήσετε ή να συμμετάσχετε σε μια ασφαλή βίντεο-διάσκεψη με οποιονδήποτε —είτε πρόκειται για ένα εικονικό μάθημα γιόγκα, μια εβδομαδιαία «λέσχη βιβλίου», μια συνάντηση με τους γείτονες ή οποιοδήποτε άλλο λόγο επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Μέχρι τώρα το Meet ήταν διαθέσιμο μόνο ως μέρος του G Suite, μιας υπηρεσίας συνεργασίας και παραγωγικότητας για επιχειρήσεις, οργανισμούς και σχολεία. Τώρα, το Meet διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο στο meet.google.com και μέσω εφαρμογών για κινητά με σύστημα iOS ή Android. Και, αν χρησιμοποιείτε το Google Calendar, μπορείτε εύκολα να ξεκινήσετε ή να συνδεθείτε από εκεί.

Αν διατηρείτε έναν λογαριασμό Google (για παράδειγμα, αν είστε χρήστης του @gmail.com), εγγραφείτε στο meet.google.com για να ξεκινήσετε. Αν δεν έχετε δωρεάν λογαριασμό Google, θα σας πάρει μόνο ένα λεπτό για να τον αποκτήσετε (θέτουμε ως προϋπόθεση αυτό το βήμα ως ένα μέτρο ασφάλειας και δεν θα χρειαστεί να το κάνετε παρά μόνο μια φορά).

Το να προσέχουμε όταν μοιραζόμαστε δημόσια συνδέσμους για διασκέψεις, μπορεί να συμβάλει στο να αποτελούν οι διασκέψεις μια ασφαλή εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε το Meet με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, επισκεφτείτε το Help Center.

Google Meet για ομάδες

Οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν το Meet για να δημιουργούν βίντεο-διασκέψεις που διευκολύνουν τους συναδέλφους να επικοινωνούν είτε ατομικά είτε ομαδικά είτε με άλλους τρόπους. Για οργανισμούς που δεν είναι ήδη πελάτες του G Suite, ανακοινώνουμε σήμερα μια νέα έκδοση που ονομάζεται G Suite Essentials. Είναι ιδανική για ομάδες που επιθυμούν να χρησιμοποιούν το Meet σε συνδυασμό με άλλα επιλεγμένα προϊόντα του G Suite, όπως το Google Drive, για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό τους, καθώς και με τα Docs, Sheets και Slides για δημιουργία περιεχομένου και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα διαθέτουμε δωρεάν το G Suite Essentials, μαζί με τα προηγμένα χαρακτηριστικά του Meet που περιλαμβάνει. Εάν ενδιαφέρεστε για το G Suite Essentials, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να επικοινωνήσετε με την ομάδα πωλήσεων μας.

Google Meet για επιχειρήσεις και οργανισμούς

Επιχειρήσεις κάθε κλάδου χρησιμοποιούν το Meet για να παραμένουν συνδεδεμένες – είτε πρόκειται για νοσοκομεία που παρακολουθούν ασθενείς μέσω τηλεϊατρικής είτε για τράπεζες που συνεργάζονται με αιτούντες δάνεια είτε για εμπόρους λιανικής που εξυπηρετούν από απόσταση τους πελάτες τους ή για βιομηχανίες που επικοινωνούν με ασφάλεια με τους τεχνικούς των αποθηκών τους. Αν είστε μια από τις 6 εκατομμύρια εταιρείες & οργανισμούς που χρησιμοποιούν το G Suite για να τροφοδοτούν από απόσταση την παραγωγικότητά τους, τότε έχετε ήδη πρόσβαση στο Meet. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι διαχειριστές είναι να ενεργοποιήσουν το Meet, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στο Help Center. Υπακούοντας στην ανάγκη των καιρών για προσφορά επιπλέον βοήθειας, παρέχουμε τρεις τρόπους για τις επιχειρήσεις που είναι είτε νέοι ή τρέχοντες πελάτες μας, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο Meet έως τις 30 Σεπτεμβρίου:

Δωρεάν πρόσβαση στα προηγμένα χαρακτηριστικά του Meet για όλους τους πελάτες του G Suite, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα live stream για έως και 100,000 θεατές.

Δωρεάν πρόσθετη άδεια χρήσης του Meet για υπάρχοντες πελάτες του G Suite, χωρίς τροποποιήσεις στα τρέχοντα συμβόλαιά τους.

Δωρεάν χρήση του G Suite Essentials για νέες επιχειρήσεις - πελάτες.

Το Google Meet σε σχολεία και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Σήμερα, πολλά σχολεία και Κολέγια χρησιμοποιούν το Meet για να λειτουργούν ασφαλείς εικονικές σχολικές αίθουσες, να διοργανώνουν συναντήσεις των Συλλόγων Γονέων, συσκέψεις καθηγητών και γονέων, να παραδίδουν μαθήματα, καθώς και για κοινωνικές δραστηριότητες των σχολείων. Το Meet περιλαμβάνεται στο G Suite for Education, που υπηρετεί πάνω από 120 εκατομμύρια μαθητές και δασκάλους σε όλο τον κόσμο. Σε περίπτωση που το σχολείο σας χρησιμοποιεί ήδη το G Suite for Education, ο διαχειριστής σας μπορεί να ενεργοποιήσει το Meet χωρίς πρόσθετο κόστος. Αν δεν το χρησιμοποιεί μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. Για πρόσβαση σε πηγές εκμάθησης από απόσταση, επισκεφτείτε το Teach from Home.

Ελπίζουμε ότι, κάνοντας το Meet και το G Suite πιο άμεσα διαθέσιμο σε όλους, θα είναι πιο εύκολο να παραμένουμε συνδεδεμένοι και παραγωγικοί με ασφάλεια—και τώρα και στο μέλλον», καταλήγει ο διαδικτυακός κολοσσός.