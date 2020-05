Εκκληση Τραμπ στη Fed για αρνητικά επιτόκια

Mε μήνυμα του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε έκκληση στη Fed να προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων και να οδηγήσει το κόστος δανεισμού κάτω από το μηδέν.

«Από τη στιγμή που και άλλες χώρες επωφελούνται από τα Αρνητικά Επιτόκια, οι ΗΠΑ θα έπρεπε και αυτές να δεχτούν το "ΔΩΡΟ". Μεγάλα νούμερα!» έγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

As long as other countries are receiving the benefits of Negative Rates, the USA should also accept the “GIFT”. Big numbers!