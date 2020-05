Γερμανία-Βρετανία: Διαδηλώσεις για τις δημόσιες ελευθερίες

Χιλιάδες Γερμανοί κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους σε διάφορες πόλεις της χώρας, για να διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς που επέβαλε η κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει την πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Στη Στουτγκάρδη, η δημοτική αρχή επέτρεψε τη συμμετοχή έως 5000 ανθρώπων στη διαδήλωση. Όμως, ο αριθμός τους ήταν μεγαλύτερος, με αποτέλεσμα η αστυνομία να απομακρύνει ένα μέρος των διαδηλωτών προς τους γύρω δρόμους, έκανε γνωστό σε μήνυμά της στο Twitter.

Ίδιο το σκηνικό και στο Μόναχο, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου 1000 διαδηλωτές, ο μέγιστος αριθμός που επιτρεπόταν, συγκεντρώθηκαν στο πάρκο, όπου συνήθως διεξάγεται κάθε χρόνο η Γιορτή της Μπίρας, το περίφημο Oktoberfest. Εντούτοις, «πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν» χωρίς να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, ανέφεραν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Η αστυνομία είπε ότι «επενέβη εναντίον εκείνων που αρνούνταν να φύγουν».

Κινητοποιήσεις, υπό την επίβλεψη των δυνάμεων ασφαλείας λόγω των περιορισμών, διεξήχθησαν σε περισσότερες από δέκα πόλεις της χώρας.

Μεταξύ αυτών, στη Φρανκφούρτη (δυτικά) με 1.500 συμμετέχοντες αλλά και αντιδιαδηλωτές που φώναζαν «έξω οι ναζί», στο Βερολίνο και τη Βρέμη (βόρεια) με 300 διαδηλωτές, στη Νυρεμβέργη (νότια), στη Λειψία (ανατολικά) και στο Ντόρτμουντ (δυτικά).

«Βρισκόμαστε εδώ, καθώς ανησυχούμε για τις δημόσιες ελευθερίες» είπε η 50χρονη Σαμπίνε, που συμμετείχε στη διαδήλωση στο Ντόρτμουντ.

«Υπό το πρόσχημα της μάχης εναντίον της πανδημίας, που έχει περιοριστεί στη Γερμανία και έχει σχεδόν ελεγχθεί εδώ στο Ντόρτμουντ, έκτακτοι νόμοι περιβάλλουν το σύνταγμα», υποστήριξε.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε Σάββατο από τις αρχές Απριλίου στη Γερμανία, με τη συμμετοχή ενός ετερόκλιτου πλήθους που απαρτίζεται από μέλη της ακροδεξιάς, της άκρας αριστεράς, αυθευντικούς προασπιστές των δημόσιων ελευθεριών ή ακόμα και πολέμιους των εμβολίων. Όλοι τους συμμετέχουν για να καταγγείλουν τη χρήση της μάσκας στα καταστήματα ή τους περιορισμούς στις μετακινήσεις που παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη της διαδικασίας σταδιακής χαλάρωσης της καραντίνας.

Mία ομάδα που συμμετέχει ονομάζεται Resistance 2020, της οποίας ηγούνται ένας δικηγόρος από τη Λειψία και ένας γιατρός από τη νοτιοδυτική Γερμανία, που αμφισβητούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον νέο κορονοϊό και θεωρούν τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα κατασκευάσματα μιας κυβερνώσας ελίτ.

Μια άλλη ομάδα, που ονομάζεται COMPACT, περιγράφεται ως το «κοφτερό ξίφος εναντίον της αυτοκρατορικής προπαγάνδας».

«Γιατί δεν μας λέτε την αλήθεια, κυρία Μέρκελ; Πώς χάνουμε την ελευθερία μας, τις εργασίες μας και την υγεία μας;» διερωτάται η COMPACT.

Η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε σήμερα 19 ανθρώπους για παραβίαση των οδηγιών κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τα περιοριστικά μέτρα, στο πρώτο Σαββατοκύριακο, αφότου ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε μια μικρή χαλάρωση της καραντίνας στη χώρα.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο αδελφός του πρώην ηγέτη των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν. Η μητροπολιτική αστυνομία γνωστοποίησε ότι μια ομάδα στο Χάιντ Παρκ, στο κέντρο του Λονδίνου, διαδήλωνε για τους χειρισμούς της βρετανικής κυβέρνησης στην πανδημία COVID-19 και δεν συμμορφώθηκε στο κάλεσμα των αρχών να διαλυθεί.

