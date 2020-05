Μόνο ένα εμβόλιο θα σώσει την παγκόσμια οικονομία

Καθώς ανοίγουν τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η πλήρης ανάκαμψη από τη χειρότερη βουτιά μετά τη δεκαετία του 1930 θα είναι αδύνατη μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει ένα εμβόλιο ή μια θεραπεία που θα αντιμετωπίζει τον θανατηφόρο κορωνοϊό.

Οι καταναλωτές θα μένουν σε συναγερμό και οι εταιρείες θα είναι συγκρατημένες, καθώς έλεγχοι θερμοκρασίας, κανόνες τήρησης αποστάσεων ήρθαν για να μείνουν σε εστιατόρια, σχολεία και αεροδρόμια.

Η Κίνα, σημειώνει το Bloomberg, η πρώτη μεγάλη οικονομία που αντιμετώπισε την πανδημία, αλλά και η πρώτη που επανεκκίνησε, κατάφερε να αναζωογονήσει την παραγωγή, αλλά όχι και τη ζήτηση.

Ενας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι τα επόμενα κύματα κρουσμάτων. Περίπου 108 εκατομμύρια άνθρωποι στην βορειοανατολική Κίνα μπήκαν σε διάφορων μορφών lockdown μετά την ανακάλυψη νέων μολύνσεων, ενώ οι γιατροί βλέπουν τον κορωνοϊό να συμπεριφέρεται διαφορετικά, υπονοώντας ότι μπορεί να μεταλλάσσεται με άγνωστους τρόπους.

Στη Νότια Κορέα, όπου η πανδημία ελέγχθηκε χωρίς σκληρό lockdown, η καταναλωτική δαπάνη παραμένει αδύναμη, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται κρούσματα. Η Σουηδία που επέλεξε διαφορετικό μοντέλο αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας ανοικτό, οδεύει προς τη μεγαλύτερη ύφεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όλα τα παραπάνω, σημειώνει το Bloomberg, σημαίνουν ότι χώρες και κεντρικές τράπεζες, που στήριξαν ήδη την οικονομία με τρισεκατομμύρια δολάρια, θα πρέπει να συνεχίσουν την πολιτική τόνωσης ώστε να αποφύγουν όσο μπορούν τις πτωχεύσεις και τις απώλειες εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Ηδη, ο επικεφαλής της Fed Jerome Powell προειδοποίησε ότι η πλήρης ανάκαμψη δεν θα υπάρξει μέχρι η επιστήμη βρει τις απαντήσεις.

«Αν δεν υπάρξει μια ανακάλυψη στο ιατρικό πεδίο, θα έχουμε μια αργή ανάκαμψη», προειδοποιεί ο Philip Lowe επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας. «Εξαρτώνται πολλά από τους επιστήμονες».

Ερευνα σε διαχειριστές κεφαλαίου που έγινε από την Bank of America αποφαίνεται ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ένα δεύτερο κύμα και η εφαρμογή νέων περιορισμών στις μετακινήσεις. Μόλις το 10% περιμένει γρήγορη ανάκαμψη, επισημαίνεται σε έρευνα με τίτλο «V is for Vaccine» (το V είναι για το εμβόλιο).

Ειδικοί από το χώρο της υγείας ωστόσο προειδοποιούν ότι η διαδικασία της ανάπτυξης αποτελεσματικής ανοσίας θα πάρει χρόνο, ίσως χρόνια. Ακόμα και όταν βρεθεί το εμβόλιο θα απαιτηθεί χρόνος για να μοιραστεί σε πρωτοφανή κλίμακα, σύμφωνα με την Anita Zaidi, διευθυντή του τμήματος εμβολίων στο ίδρυμα Bill & Melinda Gates. «Είμαι αισιόδοξη ότι μπορούμε να αναπτύξουμε εμβόλιο έως τα τέλη του 2020», δηλώνει. «Δεν είμαι τόσο αισιόδοξη ότι μπορούμε να το αναπτύξουμε για μαζική χρήση ως τα τέλη του 2020 εξαιτίας της πρωτοφανούς κλίμακας που απαιτείται για να υπάρξει ανοσία στο σύνολο του πλανήτη».

Μεγάλοι εργοδότες, εν τω μεταξύ προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα. Η Facebook σχεδιάζει να προσλάβει περισσότερους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία σε περιοχές που η εταιρεία δεν έχει γραφεία και να αφήσει κάποιους από τους υφιστάμενους απασχολούμενους σε αυτή να εργαστούν μόνιμα από το σπίτι. Η JPMorgan Chase & Co αναμένει ότι τα γραφεία της θα είναι «μισογεμάτα» στο ορατό μέλλον.