Τραμπ: Αν δεν είχα δράσει έγκαιρα θα είχαν πεθάνει 2 εκατ. Αμερικανοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση του κορωνοϊού, υποστηρίζοντας πως αν δεν είχε δράσει έγκαιρα θα είχαν πεθάνει ως και 2 εκατομμύρια Αμερικανοί.

«Αν δεν είχα κάνει τη δουλειά μου σωστά και γρήγορα, θα είχαμε χάσει 1,5 με 2 εκατομμύρια ανθρώπους, έναντι κάτι παραπάνω από 100.000 που φαίνεται να είναι ο αριθμός. Αυτό είναι 15 με 20 φορές πάνω από αυτούς που θα χάσουμε. Έκλεισα την είσοδο από την Κίνα πολύ νωρίς!» έγραψε στο Twitter.

«Και μια χαμένη ζωή από αυτόν τον αόρατο εχθρό είναι πάρα πολύ, θα έπρεπε να είχε σταματήσει στην πηγή του, την Κίνα, αλλά έδρασα πολύ γρήγορα και έλαβα τις ορθές αποφάσεις. Πολλοί από όσους διαμαρτύρονται σήμερα πίστευαν τότε ότι βιάστηκα να αντιδράσω, όπως η Τρελή Νάνσι!» πρόσθεσε.

For all of the political hacks out there, if I hadn’t done my job well, & early, we would have lost 1 1/2 to 2 Million People, as opposed to the 100,000 plus that looks like will be the number. That’s 15 to 20 times more than we will lose. I shut down entry from China very early!