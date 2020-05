Απειλεί να κλείσει το Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ!

Με δυο tweets ο πλανητάρχης απείλησε σήμερα να προχωρήσει σε ρύθμιση ή κλείσιμο του Twitter και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η κίνηση έρχεται λίγες ώρες αφότου το Twitter για πρώτη φορά προσέθεσε «προειδοποίηση» σε ορισμένα από τα τιτιβίσματα του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από τους χρήστες να ελέγξουν τα γεγονότα για όσα ισχυρίζεται.

Χωρίς να προσφέρει αποδείξεις, ο Ντ. Τραμπ, επανέλαβε τις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει στο παρελθόν ότι τα μέσα δικτύωσης «θάβουν» τις φωνές των συντηρητικών.

Νωρίτερα ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε καταγγείλει ότι η διεύθυνση του ιστότοπου απειλεί την «ελευθερία του λόγου», κάτι που «εγώ, ως πρόεδρος, δεν θα επιτρέψω να γίνει!».

«Το Twitter παρεμβαίνει στις προεδρικές εκλογές του 2020», εξεμάνη ο μεγιστάνας. «Το Twitter καταπνίγει εντελώς την ελευθερία του λόγου», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας τις λέξεις «ελευθερία του λόγου» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!