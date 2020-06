Κίνα: Τουλάχιστον 19 νεκροί από έκρηξη σε βυτίο φορτηγού

Τουλάχιστον δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 200 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη στο βυτίο φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο και κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Κίνας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν σπίτια και εργοστάσια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Συνολικά 172 άνθρωποι συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σήμερα, την επομένη της τραγωδίας αυτής κοντά στην πόλη Γουενλίνγκ, στην επαρχία Τζετζιάνγκ (ανατολικά), σύμφωνα με τις κινεζικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι 24 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ εικονίζει μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό ενώ ακούγονται κραυγές και φωνές κατοίκων.

Ten people were killed and 117 others injured in east China's Zhejiang Province after a tank truck exploded and veered off expressway Saturday afternoon which caused the collapse of residential houses and factory workshops. Search and rescue efforts are underway. pic.twitter.com/d8UFVWSLWa