Τραμπ: Χάος αν δεν επανεκλέγω

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ, Τραμπ στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση εδώ και μήνες που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο στην Τάλσα, καταφέρθηκε εναντίον των διαδηλωτών κατά του ρατσισμού και υπερασπίστηκε τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία του κορονοϊού, σε μια αίθουσα που ήταν κάθε άλλο παρά γεμάτη.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προβλέψει ότι η πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση έπειτα από μήνες θα είναι επική, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι αποθάρρυναν τους υποστηρικτές του να παρευρεθούν και επικαλέστηκε την άσχημη συμπεριφορά διαδηλωτών έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης, όμως δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο γεγονός ότι πολλές από τις 19.000 θέσεις του BOK Center ήταν άδειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να εκμεταλλευθεί αυτή τη συγκέντρωση για να δώσει ώθηση στην προεκλογική του εκστρατεία, μετά τα πυρά που δέχθηκε για τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού και την αντίδρασή του στον θάνατο από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις.

Ο Τραμπ είχε απορρίψει τις επικρίσεις για την απόφασή του να πραγματοποιήσει την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά τις 2 Μαρτίου στην Τάλσα, όπου το 1921 είχαν ξεσπάσει οι χειρότερες φυλετικές συγκρούσεις στην ιστορία των ΗΠΑ, με σχεδόν 300 Αφροαμερικανούς να σφαγιάζονται από ένα πλήθος λευκών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που τάχθηκε υπέρ της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στη χώρα κατά του ρατσισμού μετά τον φόνο του Φλόιντ και ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι δεν έδειξε συμπόνια προς το θύμα, χρησιμοποίησε την ομιλία του για να καταφερθεί εναντίον κάποιων διαδηλωτών.

«Η ξεσαλωμένη αριστερή συμμορία προσπαθεί να βανδαλίσει την ιστορία μας, να βεβηλώσει τα μνημεία μας –τα όμορφα μνημεία μας-, να ρίξει αγάλματα και να τιμωρήσει, να ακυρώσει και να διώξει οποιονδήποτε δεν συμμορφώνεται με το αίτημά τους του πλήρους και απόλυτου ελέγχου. Δεν θα υποκύψουμε», τόνισε ο Τραμπ.

Ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3η Νοεμβρίου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις πίσω από τον Δημοκρατικό του αντίπαλο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επικρίνει τη διαχείριση της πανδημίας covid-19 και των διαδηλώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την αντίδρασή του στην covid-19, εξηγώντας ότι ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων στις ΗΠΑ οφείλεται στη διεξαγωγή πάρα πολλών διαγνωστικών τεστ. «Όταν κάνεις τεστ σε αυτή την έκταση, θα βρεις (…) περισσότερα κρούσματα. Οπότε λέω στους ανθρώπους μου ‘επιβραδύνετε τα τεστ, σας παρακαλώ’». Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο Τραμπ «προφανώς έκανε πλάκα» με τη δήλωση αυτή.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η συγκέντρωση η προεκλογική ομάδα του Τραμπ ανακοίνωσε ότι έξι μέλη της βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Μέσα στον χώρο της συγκέντρωσης πολύ λίγοι ήταν αυτοί που φορούσαν μάσκα.





