Φίτζι: Ανοιχτά σύνορα, αν είστε δισεκατομμυριούχοι

«Αποδράστε από την πανδημία στον παράδεισο» είναι το σλόγκαν του πρωθυπουργού. Απευθύνεται όμως μόνο σε όσους μπορούν να ταξιδέψουν με ιδιωτικό τζετ ή να νοικιάσουν ένα ολόκληρο νησί.

Τα Φίτζι ανοίγουν τα σύνορά τους στους τουρίστες, αλλά με μία σημαντική προϋπόθεση: να είναι δισεκατομμυριούχοι.

Έπειτα από μήνες καραντίνας, στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, το νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού ετοιμάζεται να υποδεχτεί λίγους και εκλεκτούς επισκέπτες.

Ο πρωθυπουργός, ο στρατιωτικός Φρανκ Μπαϊνιμαράμα, έγραψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στο Twitter:

«Ας πούμε ότι είστε δισεκατομμυριούχος που θέλετε να πετάξετε με το ιδιωτικό σας τζετ, να νοικιάσετε το δικό σας νησί και να επενδύσετε εκατομμύρια δολάρια στα Φίτζι. Εφόσον έχετε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας, ίσως έχετε ένα νέο καταφύγιο να αποδράσετε από την πανδημία στον παράδεισο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά και σε όσους έρχονται με γιοτ, αρκεί να είναι διατεθειμένοι να περάσουν 14 μέρες σε καραντίνα στη θάλασσα.

attn: Yachters looking to escape the pandemic in paradise⛵️



Fiji's opening #BlueLanes to welcome you back to our waters.



✅Pass a #COVID19 test before departure

✅Spend 14 days at sea (or make up the balance in quarantine on arrival), and clear a health screening

✅Enjoy Fiji! pic.twitter.com/znv9NpjSQ1