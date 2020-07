Η Formula 1 γονάτισε ενάντια στον ρατσισμό

Πριν ανάψει το πράσινο φανάρι στο πρώτο grand prix της σεζόν στη Formula, όλοι οι πιλότοι γονάτισαν και έστειλαν μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Η πρώτη καρό σημαία για τη σεζόν του παγκοσμίου πρωταθλήματος έπεσε σήμερα στην Αυστρία, αφού έπειτα από σχεδόν τετράμηνη αναβολή, το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 ξεκίνησε με το Γκραν Πρι πίστα Red Bull Ring της Αυστρίας.

Ο Φινλανδός πιλότος της Mercedes πήρε την pole position στην Αυστρία, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον να ακολουθεί δεύτερος και τον Μαξ Φερστάπεν τρίτο.

Λίγο πριν οι οδηγοί πάρουν τη θέση στα μονοθέσια τους γονάτισαν μπροστά στην πίστα στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα κατά του ρατσισμού σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζουμε πως η Μercedes αποφάσισε να αγωνιστεί με μαύρα μονοθέσια στο πρωτάθλημα της Formula 1.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ