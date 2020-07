Ιταλία: Σοκ με πτώμα μετανάστη, δύο εβδομάδες στη θάλασσα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία φωτογραφία η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από την ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Απεικονίζεται το πτώμα ενός μετανάστη ανάσκελα, το οποίο έχει εν μέρει καλυφθεί από φουσκωτή βάρκα.

Το πτώμα του άτυχου αυτού άνδρα, σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ Seabird, βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και τουλάχιστον δυο εβδομάδες, χωρίς να το έχει ανασύρει κανείς.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, είναι πιθανό να πρόκειται για ένα από τα θύματα των ναυαγίων που σημειώθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, στις 29 και 30 Ιουνίου. Το συγκεκριμένο διήμερο, χάρη στην κινητοποίηση πλοίων που ανήκουν σε ΜΚΟ, σώθηκαν πάνω από ογδόντα άτομα.

