ΗΠΑ: Την αποχώρηση της εθνοφρουράς ζητά ο δήμαρχος του Πόρτλαντ

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ Τεντ Ουίλερ ζήτησε εκ νέου σήμερα να αποχωρήσουν οι ομοσπονδιακές δυνάμεις, που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη του, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι με την παρουσία τους πυροδοτούν τα βίαια επεισόδια, τα οποία συνταράσσουν την περιοχή εδώ και σχεδόν 2 μήνες.

«Έχουμε δεκάδες, εάν δεν πρόκειται και για εκατοντάδες μέλη των ομοσπονδιακών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στη πόλη μας» και συμβάλλουν «στη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης», είπε στο CNN.

«Η παρουσία τους προκαλεί περαιτέρω ταραχές και περισσότερους βανδαλισμούς, δεν βοηθά καθόλου στο να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Δεν είναι ευπρόσδεκτοι και θέλουμε να φύγουν», εξήγησε ο Δημοκρατικός δήμαρχος.

Οι ομοσπονδιακές δυνάμεις εστάλησαν προκειμένου να μπει ένα τέλος στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνονται μπροστά από το δικαστήριο της πόλης ενάντια στην αστυνομική βία και τον ρατσισμό.

Οι διαδηλώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώνονται συμπλοκές με τους αστυνομικούς, συχνά διαλύονται με τη χρήση δακρυγόνων.

Οι διαμαρτυρόμενοι επιχείρησαν επίσης να βάλουν φωτιά στην έδρα της Ένωσης Αστυνομικών της πόλης τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, έγινε γνωστό σε μήνυμα της αστυνομίας στο Twitter.

The Portland Police union in north Portland was broken into and set on fire by antifa rioters. A riot has been declared. pic.twitter.com/kp9JucufA3 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 19, 2020

Top story: @PDXzane: 'Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland ' pic.twitter.com/tOTyrcKUkX, see more https://t.co/zzYY2mJYLH — Luna AKIR (@LunaAkir) July 19, 2020

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε σήμερα σε ένα tweet την ανάπτυξη των στρατευμάτων.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα ομοσπονδιακά κτίρια και τους πολίτες μας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ καταφέρθηκε κατά των τοπικών αξιωματούχων που «αγνοούνται» κι οι οποίοι «έχουν χάσει τον έλεγχο από τους αναρχικούς και τους ταραχοποιούς εδώ και μήνες».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν μετά τον θάνατο, στα τέλη Μαΐου, του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία, όταν λευκός αστυνομικός γονάτισε στον λαιμό του, στη Μινεάπολη.

#PortlandProtest #PortlandKidnappings this is what a city under siege looks like? The feds provoke protesters and kidnap people from the streets without warrants.we should be afraid of what is happening with this current administration @ProjectLincoln @BillKristol @gtconway3d pic.twitter.com/8s0XIFDTez — Unstable_Genius (@UnstableGeniu14) July 19, 2020

Η οργή εντάθηκε έπειτα από τις συλλήψεις διαδηλωτών στους δρόμους της πόλης από αστυνομικούς, χωρίς σαφή λόγο.

The barricades are burning and the LRAD is warning the crowd not to breach or burn down the PPA office. pic.twitter.com/EHBDbGbGPG — Robert Evans (The Only Robert Evans) (@IwriteOK) July 19, 2020

«Στην κυριολεξία βάζουν σηκωτούς πολίτες σε ενοικιαζόμενα οχήματα με συμβατικές πινακίδες» κατήγγειλε ο Τεντ Ουίλερ.

«Δεν γνωρίζουν ποιοι τους βάζουν στα οχήματα, (οι αστυνομικοί) δεν δηλώνουν την ταυτότητά τους. Κατά τη γνώμη μου, είναι αντισυνταγματικό».

Προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Αμερικανοί βουλευτές καταδίκασαν την Παρασκευή αυτές τις συλλήψεις με την εισαγγελέα της πολιτείας Έλεν Ρόζενμπλαμ να προειδοποιεί ότι θα προσφύγει κατά των «τακτικών εκφοβισμού» των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ