ΗΠΑ: Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η Lord & Taylor

Τα εμπορικά καταστήματα δέχθηκαν ιδιαίτερα σκληρό πλήγμα από την πανδημία και η αίτηση πτώχευσης της Lord & Taylor έρχεται μετά τις αντίστοιχες κινήσεις από τις JCPenney Co, Neiman Marcus Inc και J. Crew Co.