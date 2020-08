Ελ-Εριάν: Προσοχή στα λάθη... αλά 2008 στις οικονομίες

Ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz, προειδοποίησε ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου κινδυνεύουν να επαναλάβουν τα λάθη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 και βύθισε τον πλανήτη σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.

Το κλειδί για την ανάκαμψη, υποστηρίζει μιλώντας στο Financial News , περιλαμβάνει το άνοιγμα των οικονομιών με υγιή, υπεύθυνο τρόπο, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις της μακροπρόθεσμης ανασφάλειας των νοικοκυριών και τα προβλήματα στο μέτωπο της παραγωγικότητας.

«Η παγκόσμια ύφεση παραμένει κίνδυνος, αλλά μπορεί να μειωθεί μέσω κατάλληλων κυβερνητικών πολιτικών και υγιών αλλαγών στην ατομική συμπεριφορά», είπε ο El-Erian που διετέλεσε και αναπληρωτής διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία είναι η επανάληψη σφαλμάτων πολιτικής της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008: να κερδίσουμε δηλαδή τον πόλεμο ενάντια στην απειλή μιας παγκόσμιας ύφεσης, αλλά, κυρίως, να αποτύχουμε να διασφαλίσουμε… υψηλή, χωρίς αποκλεισμούς, διαρκή οικονομική ανάπτυξη».

Σημείωσε τρεις προτεραιότητες που πρέπει να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις έγκαιρα:

«Μέτρα ανακούφιση για τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, ώστε να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις τεράστιες ζημιές που έχουν ήδη προκληθεί, καθιστώντας την περίοδο διαβίωσης με την Covid-19, πιο υγιή και οικονομικά παραγωγική. Πρόνοια για τις αρνητικές μακροπρόθεσμες πιέσεις στην παραγωγικότητα και αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανασφάλειας των νοικοκυριών».

