Παραιτήθηκε η κυβέρνηση στον Λίβανο

Η κυβέρνηση του Χασάν Ντιάμπ στον Λίβανο, παραιτήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Υγείας της χώρας, Χαμάντ Χασάν, μετά από συνάντηση που είχε με κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταδίδει το sputniknews.

«Ολόκληρη η κυβέρνηση παραιτήθηκε» δήλωσε ο κ. Χασάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ακόμη, ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, θα μεταβεί στο προεδρικό παλάτι για να ενημερώσει επίσημα τον πρόεδρο της χώρας, Μισέλ Άουν για την παραίτηση της κυβέρνησης.

Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από τις πολυήμερες διαμαρτυρίες και συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας, με αφορμή την φονική έκρηξη στη Βηρυτό.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Ντιάμπ και το υπουργικό του συμβούλιο, θα παραμείνουν προσωρινά στα πόστα τους, μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις ενάντια στο καθεστώς στους δρόμους της Βηρυτού.

