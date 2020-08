Βηρυτός: Διαδηλωτές πολιορκούν τη Βουλή, εστίες φωτιάς

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν απόψε στο κέντρο της Βηρυτού μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών, στη δεύτερη συναπτή ημέρα ταραχών μετά την πολύνεκρη έκρηξη στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Φωτιά ξέσπασε σε μία από τις εισόδους στην πλατεία του κοινοβουλίου στο κέντρο της Βηρυτού, καθώς εκατοντάδες οργισμένοι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στην περιοχή που έχουν αποκλείσει οι αστυνομικές δυνάμεις, μεταδίδουν λιβανέζικα τηλεοπτικά δίκτυα.

#AHORA: Así están en estos momentos las calles de #Beirut pic.twitter.com/88lhjHs6iE — LaVozdeRosario -💻Portal de Noticias Independiente (@VozdeRosario) August 9, 2020

Στις εικόνες που μεταδίδονται ζωντανά διακρίνονται επίσης αστυνομικοί να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους διαδηλωτές, ομάδες των οποίων εισέβαλαν στα γραφεία του υπουργείου Στέγασης και Μεταφορών.

August 9—#Beirut⁠ ⁠, #Lebanon⁠ ⁠

-Demonstrators storm the Labor Ministry HQ

-Demonstrators enter the Displaced Persons Ministry HQ

-Intense clashes also reported between protesters & security forces



pic.twitter.com/yqywjYIH8G — Dr. Lucas (@Laaask2) August 9, 2020

Σε μια λεωφόρου που οδηγεί στο κοινοβούλιο, οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και έριξαν πυροτεχνήματα εναντίον της αστυνομίας, η οποία απάντησε με χρήση δακρυγόνων προσπαθώντας να διαλύσει το πλήθος, διαπίστωσε ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, μία ημέρα μετά τα παρόμοια επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, ομάδα διαδηλωτών έκανε έφοδο στο κτίριο του υπουργείου Εργασίας στη Βηρυτό.

Παραιτήθηκε ο υπ. Περιβάλλοντος - Η οργή ξηλώνει την κυβέρνηση

Παραιτήθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος του Λιβάνου από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Χασάν Ντιάμπ, υπό τη μαζική πίεση των οργισμένων διαδηλώσεων, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση έχασε σειρά ευκαιριών για να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση μέλους της λιβανικής κυβέρνησης. Η αποχώρηση του Νταμιανός Κατάρ ακολουθεί την παραίτηση της υπουργού Ενημέρωσης Μανάλ Άμπντελ Σαμάντ νωρίτερα σήμερα, στον απόηχο της πολύνεκρης έκρηξης που συγκλόνισε τη Βηρυτό την περασμένη Τρίτη.

«Μπροστά στην τεράστια καταστροφή (…) και (…) σε ένα αποστειρωμένο καθεστώς που έχασε πολλές ευκαιρίες, (…) αποφάσισα να υποβάλω την παραίτησή μου από την κυβέρνηση», γνωστοποίησε ο Κατάρ.

People are using tennis rackets to hit back tear gas canisters in #Beirut.. https://t.co/UbK0FbIWvz — Deeba Shadnia (@deebashadnia) August 9, 2020

🔥😮 #Crisis #Beirut | #Libano



Ahora se registran serios incidentes en las calles de Beirut, entre los manifestantes y la Policía, quienes lanzan gas lacrimógeno.



💻 Para más info: https://t.co/QhImQx8AZB pic.twitter.com/ec6nuBuuwx — Diario HOY (@diariohoynet) August 9, 2020

Βοήθεια 253 εκατ. από τη σύνοδο δωρητών για τον Λίβανο

Την ίδια ώρα, πέντε ημέρες μετά την τρομακτική έκρηξη που ισοπέδωσε μέρος της Βηρυτού, η διεθνής κοινότητα διαβεβαίωσε σήμερα πως δεν «θα αφήσει τον Λίβανο να πέσει», όμως αξίωσε η βοήθειά της να διανεμηθεί «απευθείας» στον λαό του Λιβάνου και μια «διαφανής» έρευνα να διεξαχθεί για τα αίτια της καταστροφής.

«Σε αυτήν τη φρικτή περίοδο, ο Λίβανος δεν είναι μόνος», επισημαίνουν οι περίπου 30 αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων και υπουργοί, που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, την οποία συνδιοργάνωσαν ο ΟΗΕ και η Γαλλία για να βοηθήσουν τον Λίβανο.

Πρέπει να «δράσουμε γρήγορα», προέτρεψε τους συμμετέχοντες ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η βοήθειά τους θα πρέπει να είναι έγκαιρη, επαρκής και σε συμφωνία με τις ανάγκες του λαού του Λιβάνου, να συντονισθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και να παρασχεθεί απευθείας στον λαό του Λιβάνου, με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια», επισήμαναν οι εκπρόσωποι των χωρών- δωρητών, μεταξύ αυτών οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν, σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την τηλεδιάσκεψη.

His Highness Minister of Foreign Affairs participated in the Int'l conference on assistance and support to #Beirut and the Lebanese people. https://t.co/U3folVk9gd#SPAGOV pic.twitter.com/0tZRHfVAdJ — SPAENG (@Spa_Eng) August 9, 2020

Οι περισσότερες από τις χώρες ανακοίνωσαν μια αύξηση του έκτακτης βοήθειάς τους στα θύματα της τεράστιας έκρηξης της Τρίτης στη Βηρυτό, με απολογισμό τουλάχιστον 158 νεκρούς, 6000 τραυματίες, δεκάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους.

Σύμφωνα με το γραφείο του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, το ποσό που δεσμεύτηκαν να προσφέρουν οι δωρητές στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο ανέρχεται σε σχεδόν 253 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ άλλων, η Γαλλία προσέφερε το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για ένα ποσό 60 εκατομμυρίων ευρώ, οι χώρες του Κόλπου υποσχέθηκαν 50 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συμμετέχοντες επέμειναν, επίσης, στην αναγκαιότητα μας «αμερόληπτης, αξιόπιστης και ανεξάρτητης έρευνας» για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ πρότειναν να βοηθήσουν τις αρχές του Λιβάνου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν απέρριψε την Παρασκευή το ενδεχόμενο διεξαγωγής οποιασδήποτε διεθνούς έρευνας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που επισκέφθηκε τη Βηρυτό την Πέμπτη, προέτρεψε, ανοίγοντας τις εργασίας της τηλεδιάσκεψης, τα κράτη που συμμετέχουν να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να στηρίξουν τους πολίτες του Λιβάνου. Συμπλήρωσε, δε, ότι η διεθνής βοήθεια θα πρέπει να συντονιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη στον Λίβανο.

«Ο ρόλος μας είναι να είμαστε στο πλευρό τους», τόνισε ο Μακρόν από τη θερινή κατοικία του στη γαλλική Ριβιέρα.

Επιπλέον, ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε κατά «της βίας και του χάους», προτρέποντας τις λιβανικές αρχές να «ενεργήσουν προκειμένου η χώρα να μην βυθιστεί στο σκοτάδι και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που ο λαός του Λιβάνου εκφράζει αυτή τη στιγμή έννομα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν βοήθεια για να στηρίξουν τους Λιβανέζους, όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο.

«Ο πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για ηρεμία στον Λίβανο και αναγνώρισε τις νόμιμες εκκλήσεις των ειρηνικών διαδηλωτών για διαφάνεια, μεταρρυθμίσεις και ανάληψη ευθυνών», τονίζεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ