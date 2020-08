Εκτακτη Σύνοδος Κορυφής για τη Λευκορωσία καλεί ο Σ. Μισέλ

Οι εξελίξεις στην Λευκορωσία φαίνεται πως κινητοποιούν περισσότερο τους ευρωπαϊους απ’ όσο η κρίση στην ανατολική Μεσόγειο.

Aυτό δείχνει να συμβαίνει αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καλέσει τα μέλη του εκτάκτως την Τετάρτη το μεσημέρι προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της Λευκορωσίας.

Όπως έγγραψε ο Σ. Μισέλ στο Twitter «ο λαός της Λευκορωσίας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του και ελεύθερα να εκλέξει τον ηγέτη του». Η βία κατά διαδηλωτών δεν είναι αποδεκτή και δεν μπορεί να επιτραπεί, συμπλήρωσε.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12.00.

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων εναντίον Λευκορώσων αξιωματούχων που ευθύνονται για τη νοθεία στις προεδρικές εκλογές της 9η Αυγούστου, αλλά και για τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, που διεκδικούσε έκτη θητεία στον θώκο, ισχυρίζεται ότι βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων έχει κερδίσει στις εκλογές με ποσοστό 80%.

Οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στη Λευκορωσία. Μεταξύ των αρχικών σκέψεων είναι η δημιουργία ενός ταμείου για τα θύματα της καταστολής στη χώρα, η χρηματοδότηση σχεδίων προκειμένου να υποστηριχθεί ο πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης, προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία, ενίσχυση των ανταλλαγών φοιτητών με την ΕΕ καθώς και ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για τους Λευκορώσους.

Εξάλλου η Πολωνία, η Τσεχία, οι τρεις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) και η Δανία έχουν ζητήσει από την ΕΕ να μεσολαβήσει μεταξύ του Λουκασένκο και της αντιπολίτευσης.

