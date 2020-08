Latinos for Trump: Ρυθμιστές οι ισπανόφωνοι στις αμερικανικές εκλογές

Αν θέλετε να γράψετε ιστορία, μπορείτε να προσφέρετε 35 δολάρια ή και 500 ή γιατί όχι και 2.800, μας ενημερώνει η ιστοσελίδα Latinos for Trump. Πρόκειται για οπαδούς και ψηφοφόρους τους σημερινού προέδρου των ΗΠΑ, με καταγωγή από λατινοαμερικανικές χώρες, οι οποίοι κάνουν τη δική τους καμπάνια. Δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τον Ντόναλντ Τραμπ γιατί, όπως λένε, πυροδότησε την ανάπτυξη της οικονομίας, εγγυάται την ασφάλεια στις πόλεις και κατοχυρώνει τις θρησκευτικές ελευθερίες των ισπανόφωνων. Πατώντας λοιπόν στην κόκκινη ένδειξη επάνω δεξιά στην οθόνη, δίπλα από ένα κείμενο που διακωμωδεί τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, ο καθένας από τους «Λατίνος» μπορεί να συνεισφέρει τον οβολό του για την επανεκλογή του προέδρου.

Πολλοί από τους Κουβανούς του Μαϊάμι στηρίζουν Τραμπ

Μα δεν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος που αποκαλούσε «βιαστές» τους Μεξικανούς, που χώριζε ολόκληρες οικογένειες Λατινοαμερικανών όταν επιχειρούσαν να εισέλθουν στη χώρα, που υψώνει ολόκληρο τείχος στα σύνορα με το Μεξικό; Η αλήθεια είναι ότι για τα 32 εκατομμύρια ισπανόφωνων ψηφοφόρων, τη μεγαλύτερη πλέον εθνοτική ομάδα στις ΗΠΑ, ισχύει ακόμη και σήμερα η προ 30ετίας ρήση του Μπιλ Κλίντον: It's the economy, stupid. Το μείζον θέμα στον προεκλογικό αγώνα δεν είναι η μετανάστευση, αλλά η οικονομία και οι θέσεις εργασίας. «Οι ισπανόφωνοι μικροεπιχειρηματίες εκτιμούν ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ο Τραμπ μείωσε τους φόρους. Δεν αγαπούν τον Τραμπ όσοι τον ψηφίζουν, όμως αισθάνονται κατά κύριο λόγο Αμερικανοί και Ρεπουμπλικανοί, όχι απλώς μέλη μίας εθνοτικής ομάδας», εξηγεί ο Χεράλντο Καντάβα, καθηγητής Ιστορίας στο Nortwestern University του Σικάγο και γνώστης της λατινοαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ. Ο ίδιος έχει γράψει το βιβλίο The Hispanic Republican, μελετώντας το φαινόμενο του ισπανόφωνου ψηφοφόρου που επιμένει να ψηφίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο ισπανόφωνος ψηφοφόρος... δεν υπάρχει

Δεν έχουν όλοι οι ισπανόφωνοι την ίδια εκλογική συμπεριφορά, τονίζει ο καθηγητής Χεράλντο Καντάβα

Ο Καντάβα επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο ένας, χαρακτηριστικός ισπανόφωνος ψηφοφόρος «δεν υπάρχει». Και αυτό γιατί, όπως λέει, «δεν ψηφίζουν το ίδιο οι Πορτορικανοί της Νέας Υόρκης, οι Μεξικανοί στα σύνορα και οι Κουβανοί του Μαϊάμι. Από το 1970 το Δημοκρατικό Κόμμα παίρνει σταθερά το 70% των ψήφων μεταξύ των ισπανόφωνων, αλλά οι εξόριστοι Κουβανοί στη Φλόριντα υποστηρίζουν τον Τραμπ, καθώς επικροτούν τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί απέναντι στη Βενεζουέλα του Νίκολας Μαδούρο». Ήδη στις προηγούμενες εκλογές, το 2016, η στήριξη κάποιων ισπανόφωνων ήταν καθοριστική για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί η Χίλαρι Κλίντον να κέρδισε τις πολιτείες του Κολοράντο, της Νεβάδα και του Νέου Μεξικού, ωστόσο το Τέξας και η Φλόριντα ψήφισαν τους Ρεπουμπλικανούς.

Συνολικά το 28% των ισπανόφωνων ψηφοφόρων είχε προτιμήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τέσσερα χρόνια. Κάτι παρόμοιο αναμένεται να συμβεί και φέτος, αν και οι Δημοκρατικοί έκαναν την έκπληξη δίνοντας το χρίσμα για την αντιπροεδρία στην Καμάλα Χάρις, με αποτέλεσμα να ανέβουν σημαντικά στις δημοσκοπήσεις μεταξύ των ισπανόφωνων ψηφοφόρων, παρότι η ίδια δεν κατάγεται από την ισπανόφωνη κοινότητα.

Ο Τζο Μπάιντεν, υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία, έκανε μία ξεχωριστή καμπάνια για τη συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων, ενώ εμφανίστηκε σε πολλά ισπανόφωνα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά αποτελούν ένα βήμα σημαντικό, αλλά όχι επαρκές, λέει ο Χεράλντο Καντάβα. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι Δημοκρατικοί δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικοί είναι οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι. «Έρχονται λίγο πριν τις εκλογές και μετά εξαφανίζονται για τρία χρόνια», λέει ο Αμερικανός αναλυτής, οι γονείς του οποίου κατάγονται από το Μεξικό και τον Παναμά. «Θα πρέπει να επενδύσουν χρόνο, ενέργεια, χρήματα. Κι επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι και οι ισπανόφωνοι είναι Αμερικανοί πολίτες, όχι μέλη κάποιας αμελητέας μειονότητας...».

Οι ψηφοφόροι αυξάνονται και πληθύνονται

Το 2016 η στήριξη των ισπανόφωνων δεν ήταν αρκετή για μία νίκη της Χίλαρι Κλίντον

Το σίγουρο είναι ότι το μερίδιο των ισπανόφωνων στο σύνολο των ψηφοφόρων αυξάνεται συνεχώς. Υπολογίζεται ότι κάθε... 30 δευτερόλεπτα στις ΗΠΑ ένα αγόρι ή ένα κορίτσι με καταγωγή από λατινοαμερικανική χώρα ενηλικιώνεται, άρα αποκτά δικαίωμα ψήφου. Οι Ρεπουμπλικανοί πιστεύουν ότι έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσουν τους Δημοκρατικούς, οπότε δεν ασχολούνται μαζί τους. Αλλά πολλές φορές ούτε οι Δημοκρατικοί ασχολούνται, θεωρώντας ότι δεν ψηφίζουν ποτέ και κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό συμμετοχής των ισπανόφωνων στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ μικρότερο από τον μέσο όρο στις ΗΠΑ. Το 2016 δεν ξεπέρασε το 47,6%, ενώ την ίδια χρονιά είχε προσέλθει στις κάλπες το 59,6% των Αφροαμερικανών και το 65,3% των λευκών Αμερικανών.

Αυτήν ακριβώς τη συγκυρία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι φανερό ότι η καμπάνια του Τραμπ αποσκοπεί στο να μειώσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων που θεωρεί ότι δεν πρόκειται να τον στηρίξουν, για παράδειγμα των ισπανόφωνων», λέει ο Χεράλντο Καβάντα. Το αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής των ισπανόφωνων χρονολογείται από το 2004, όταν μόλις το 44% προσήλθε στις κάλπες. Γι' αυτό ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, όταν το 1980 είχε θέσει για πρώτη φορά υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, έλεγε ότι «οι ισπανόφωνοι είναι ήδη Ρεπουμπλικανοί, απλά δεν το ξέρουν ακόμη».

ΠΗΓΗ: DW