Τραμπ: «Εγχώρια τρομοκρατία» οι ταραχές στην Κενόσα

Με «εγχώρια τρομοκρατία» εξομοίωσε τις ταραχές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Κενόσα ο Αμερικανός πρόεδρος, ατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πόλη που συγκλονίζεται από κύμα οργής μετά τον σοβαρό τραυματισμό Αφροαμερικανού από πυρά λευκού αστυνομικού. Διαδήλωση στο Λος Άντζελες μετά τον θάνατο μαύρου από πυρά αστυνομικών.

Περιγράφοντας ενέργειες βανδαλισμού σε καταστήματα επιχειρήσεων και ρίψεις τούβλων ενάντια σε αστυνομικούς, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε: «Αυτές δεν είναι ενέργειες ειρηνικών διαδηλώσεων, αλλά στην πραγματικότητα εσωτερική τρομοκρατία».

Μιλώντας σε ομάδα επιχειρηματιών της πόλης, ο ένοικος του Λευκού Οίκου τόνισε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παράσχει 42 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ασφάλειας και των δυνάμεων επιβολής του νόμου στο Ουισκόνσιν.

Επίσης δεσμεύτηκε πως η κυβέρνησή του θα χορηγήσει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις ταραχές και ένα εκατομμύριο δολάρια στις δυνάμεις επιβολής του νόμου στην πόλη.

Στην Κενόσα, ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι, μαζί με τους δύο μαύροι πάστορες της μητέρας του Τζέικομπ Μπλέικ, οι μόνοι που αναφέρθηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου στους πυροβολισμούς που δέχθηκε ο Μπλέικ.

Όταν δημοσιογράφος τους απεύθυνε το ερώτημα αν πιστεύουν πως η αστυνομική βία είναι συστημικό ζήτημα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρενέβη, λέγοντας: «Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η αστυνομία κάνει εξαιρετική δουλειά και ότι υπάρχουν κάποια ‘σαπια μήλα’ […] ‘Πνίγονται’ εν μέσω υπερβολικής πίεσης. […] Επικεντρώνεστε σε λάθος θέματα, θα πρέπει να εστιάσουμε στις ταραχές στο Πόρτλαντ, εδώ, και σε άλλες πόλεις».

Kenosha, Wisconsin, we’re with you all the way! pic.twitter.com/Xs49PEu4AP