«Μαθήματα» Τσαβούσογλου σε Ευρωπαίους

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαιοδοσία όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα και πρέπει να παραμείνει ουδέτερη στη διαμάχη της Τουρκίας με την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ο κ. Τσαβούσογλου υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για έναν διάλογο «χωρίς προϋποθέσεις» με την Ελλάδα.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία υποστήριξε τις προσπάθειες μεσολάβησης της Γερμανίας και πως ο ίδιος συμφώνησε να συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

«Ωστόσο, η ελληνική πλευρά αρνήθηκε» συμπλήρωσε.

«Ανταποκριθήκαμε θετικά στην ανακοίνωση από τον γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ στις 3 Σεπτεμβρίου. Όμως η Ελλάδα είπε "ναι" στην αρχή, αλλά ύστερα από την εξήγηση του γενικού γραμματέα είπαν "όχι"».

Σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας, ο ίδιος τόνισε:

«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις. Αλλά αν η Ελλάδα επιμείνει, τότε επιμένουμε και στις προϋπόθεσεις μας».

