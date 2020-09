Επτά σερί ιστορικά χαμηλά για την τουρκική λίρα

Η τουρκική λίρα υποχώρησε σήμερα, για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, σε νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο, εν μέσω προσδοκιών ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας δεν θα μεταβάλει την πολιτική της κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Σεπτεμβρίου, αλλά θα συνεχίσει τη σύσφιξη της πολιτικής της από «την πίσω πόρτα». Η ισοτιμία της διαμορφωνόταν στις 7,59 λίρες ανά δολάριο στις 11:38 (ώρα Ελλάδος).

Οι ανησυχίες για τη μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, οι αρνητικές αποδόσεις λόγω του υψηλού πληθωρισμού και οι εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ανατολική Μεσόγειο έχουν οδηγήσει σε πτώση της αξίας της λίρας πάνω από 20%, που είναι μία από τις χειρότερες επιδόσεις νομισμάτων φέτος. «Ο κύριος κίνδυνος… είναι ότι οι Αρχές θα συσφίξουν την πολιτική πολύ λίγο και πολύ αργά, προτιμώντας να συνεχίσουν τη στήριξη της ανάπτυξης, μία πολιτική που θα ενίσχυε τους κινδύνους γύρω από τη λίρα», δήλωσε στέλεχος της MUFG Bank.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, το ρωσικό ρούβλι κυμαινόταν κοντά στα χαμηλά επίπεδα πενταμήνου έναντι του δολαρίου, πιεζόμενο από τη μεγάλη πτώση στις τιμές του αργού λόγω της πιθανής επανόδου της λιβυκής παραγωγής στην αγορά.

Το ρούβλι συνέχισε τη διολίσθησή του από την περασμένη εβδομάδα, όταν η κεντρική τράπεζα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για νέες μειώσεις των επιτοκίων, κάτι που ενίσχυσε τις πιέσεις στο νόμισμα λόγω των φόβων νέων κυρώσεων από τη Δύση σε σχέση με ενδεχόμενη παρέμβαση της Ρωσίας στη Λευκορωσία και τη δηλητηρίαση, σύμφωνα με όλες τις υποψίες, του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι.

Returning to this--pressure on the #currency in #Turkey--as, per weekly look ahead tweet, it puts an even bigger spotlight on the central bank's meeting

Risking a more disorderly process, the policy priority is to transition from stealth tightening to a rate hike. But politics... pic.twitter.com/rBp7LkLVzY