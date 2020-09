Μια ακόμα έκρηξη χτύπησε το Λίβανο

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στον νότιο Λίβανο σε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ, η οποία προκλήθηκε από "τεχνικό πρόβλημα", σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ απέκλεισε την περιοχή. Αρκετοί τραυματίες υπάρχουν από την έκρηξη, ενώ ένα μεγάλο σύννεφο καπνού κάλυψε τον ουρανό πάνω από την περιοχή, μετέδωσε το λιβανέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο al-Jadeed.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την έκρηξη επλήγη ένα σπίτι που ανήκε στην υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Large #explosions were seen in Southern #Lebanon, Lebanese news reports that the premises belongs to an #Hezbollah member, several injuries were reported. #Lebanonexplosion pic.twitter.com/sypXDOiw47