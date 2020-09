ΗΠΑ: Συγκρούσεις με την αστυνομίας παρά το άνοιγμα Τραμπ

Αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με αντιρατσιστές διαδηλωτές και μέλη του Τύπου στο κέντρο του Πόρτλαντ, στο Όρεγκον, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα, ενώ προχώρησαν σε περισσότερες από 12 συλλήψεις.

Τα βίαια επεισόδια ακολούθησαν μια πορεία της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys και αντιδιαδηλώσεις από αντιφασίστες και ακτιβιστές του κινήματος Black Lives Matter χθες.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες διακρίνονται αστυνομικοί να σπρώχνουν και να ρίχνουν στο έδαφος διαδηλωτές και φωτογράφους και να τους χτυπούν με γκλοπ, καθώς προσπαθούν να τους απωθήσουν από μια περιοχή κοντά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Πόρτλαντ.

Το πλήθος έκαψε μια σημαία των ΗΠΑ και συγκρούστηκε με αστυνομικούς που επιχειρούσαν να συλλάβουν άλλους διαδηλωτές.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και κουτάκια εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου, με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μαλτνόμα να αναφέρει πάνω από 12 συλλήψεις.

