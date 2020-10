Ο Σαρλ Μισέλ εύχεται στον Τραμπ και τη σύζυγό του ταχεία ανάρρωση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ευχήθηκε σήμερα στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ ταχεία ανάρρωση, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό.

«Εύχομαι στον @realDonaldTrump και την @FLOTUS ταχεία ανάρρωση», ανέφερε ο Μισέλ στο Twitter, γράφοντας τα ονόματα που χρησιμοποιούν ο Τραμπ και η σύζυγός του στις αναρτήσεις τους.

«Η COVIDー19 είναι μια μάχη που όλοι συνεχίζουμε να δίνουμε. Καθημερινά. Όπου κι αν ζούμε».

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight.



Everyday.



No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB