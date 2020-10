Εκδήλωσε ήπια συμπτώματα Covid-19 ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανίσει συμπτώματα του νέου κορωνοϊού αλλά ως τώρα είναι ήπια, ανέφεραν δύο πηγές στους New York Times.

O πρόεδρος έχει σύμφωνα με μία πηγή συμπτώματα κρυολογήματος. Σε εκδήλωση που παραβρέθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ την Πέμπτη, φαινόταν άτονος και χωρίς ενέργεια.

Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο κ. Τραμπ κοιμήθηκε στο Air Force One κατά την επιστροφή του από προεκλογική εκδήλωση στη Μινεσότα, το βράδυ της Τετάρτης.

Παράγοντες κινδύνου για την υγεία του κ. Τραμπ, τώρα που κόλλησε κορωνοϊό, είναι η ηλικία του και ο Δείκτης Μάζας Σώματος, όπως σημειώνει ο πρώην επικεφαλής της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων Scott Gottlieb.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι 74 ετών, ενώ ο Δείκτης Μάζας Σώματος, που μετράει ύψος και βάρος ενός ανθρώπου, τοποθετεί τον Τραμπ στο χαμηλότερο σημείο της παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την υγεία του, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, ο Τραμπ παίρνει ασπιρίνη, φιναστερίδη και ροζουβαστατίνη.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανακοίνωσε αν ο Τραμπ έχει κάποια συμπτώματα.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, έδειξε ότι έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό, προκαλώντας τριγμούς και ανατροπές στο προεκλογικό σκηνικό στις ΗΠΑ.

«Είναι καλά», διαβεβαίωσε από την πλευρά του, ο γιατρός της αμερικανικής προεδρίας Σον Κόνλεϊ. Ο Τραμπ θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της περιόδου της «ανάρρωσής» του, πρόσθεσε ο Κόνλεϊ, τονίζοντας πως θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του» κανονικά, εξ αποστάσεως.

Η αμερικανική προεδρία γνωστοποίησε παράλληλα ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στη Φλόριντα αποφασίστηκε να ακυρωθεί.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!