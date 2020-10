Παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Ντόναλντ Τραμπ

Η ιατρική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της υγείας του συνεχίζει να βελτιώνεται και ότι θα μπορέσει να εξέλθει του νοσοκομείου ήδη από την Δευτέρα.

Ο Τραμπ παραμένει απύρετος από το πρωί της Παρασκευής, οι ζωτικοί του δείκτες είναι καλοί και ηπατική και η νεφρική λειτουργία κανονικές, ενώ έλαβε και δεύτερη δόση της αγωγής με Remdesivir.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διακομίστηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο αφού παρουσίασε «ήπια» — σύμφωνα με τους γιατρούς του — συμπτώματα της COVID-19, διαβεβαίωσε σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter το βράδυ του Σαββάτου πως αισθάνεται «πολύ καλύτερα» και υποσχέθηκε πως «θα επιστρέψει σύντομα» στην Ουάσινγκτον.

«Όταν ήρθα εδώ, δεν ήμουν πολύ καλά», παραδέχθηκε ο αρχηγός του ισχυρότερου κράτους του κόσμου, ο οποίος εισήχθη προχθές Παρασκευή σε ειδική πτέρυγα του στρατιωτικού νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ, στη Βηθέσδα (Μέριλαντ), όχι μακριά από την αμερικανική πρωτεύουσα.

«Αρχίζω να αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα, δουλεύουμε σκληρά ώστε να αναρρώσω πλήρως. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα επιστρέψω, αδημονώ να τελειώσω την (προεκλογική) εκστρατεία όπως την άρχισα», είπε, διότι «είναι ακόμη ανάγκη να ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της», όπως πρόσθεσε επαναλαμβάνοντας το κεντρικό προεκλογικό του σλόγκαν.

Ο Τραμπ, που έμοιαζε κουρασμένος, φόραγε σακάκι αλλά όχι γραβάτα, αναγνώρισε πως «η επόμενη περίοδος, οι επόμενες λίγες ημέρες, θα είναι η αληθινή δοκιμασία» ως προς την πορεία της ανάρρωσής του. «Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μια-δυο μέρες», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τους γιατρούς και όσους όσοι του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στις ΗΠΑ και διεθνώς. «Οι εκδηλώσεις αγάπης ήταν κάτι απίστευτο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ», διαβεβαίωσε.

Ο 74χρονος πρόεδρος ανέφερε ακόμη πως δεν «είχε άλλη επιλογή» παρά να ρισκάρει να εκτεθεί στον SARS-CoV-2, καθώς δεν θα μπορούσε να «κλειδωθεί» στον Λευκό Οίκο για την προστασία του, έπρεπε να είναι «μπροστάρης».

«Όταν είσαι ηγέτης, είσαι υποχρεωμένος να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα», ανέφερε, προσθέτοντας πως «κανένας μεγάλος ηγέτης δεν το έκανε ποτέ αυτό» — να κλειστεί μέσα — μοιάζοντας να προσπαθεί να αντικρούσει τις σφοδρές επικρίσεις που δέχεται για τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία του κορονοϊού.

