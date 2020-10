Αποτελέσματα τρίτου τριμήνου δημοσίευσε η JPMorgan Chase την Τρίτη, ανακοινώνοντας αύξηση 4% στα κέρδη, με βοήθεια από την άνοδο του trading, καθώς οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ανέκαμψαν από τις επιπτώσεις που προκάλεσε ο κορωνοϊός.

Οπως μεταδίδει το CNBC, τα κέρδη έφτασαν στα 9,4 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ήταν $2,92 έναντι πρόβλεψης για $2,23. Εναν χρόνο πριν, ήταν 9,1 δισ. δολάρια ή $2,68 ανά μετοχή.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 29,94 δισ. δολάρια, έναντι εκτίμησης για 28,3 δισ.

Τα έσοδα από το trading ήταν $4,53 δισ. από επενδυτικά προϊόντα σταθερού εισοδήματος και $1,67 δισ. από τις μετοχές.

Οι τράπεζες φαίνεται να γίνονται λιγότερο απαισιόδοξες για τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης. Οι προβλέψεις της JPMorgan για το τρίτο τρίμηνο όσον αφορά πιστωτικές απώλειες μειώθηκαν στα 611 εκατ. δολάρια από το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι εκτίμησης των αναλυτών για $2,38 δισ.

